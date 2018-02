Record per Venus Williams | 1000 match da professionista

Oltre 1200 droni in volo simultaneo : per Intel è un nuovo Record : I droni sono in grado di compiere spettacoli della durata di 5-8 minuti, a seconda ovviamente della complessità delle animazioni e coreografie. Il software di controllo si occupa invece di ...

Bristol Rovers - tifosa Record : Kitty ha 103 anni e non si è mai persa un match : Ci sono amori che durano per sempre. Come quello della signora Kitty Thorne per il Bristol Rovers, la squadra del suo cuore. Venuta alla luce nel lontano 1915, l'arzilla vecchietta che ha da poco ...

Condanna da Record per le bastonate contro il gatto : quattro mesi di reclusione : Far del male a un animale può costare molto caro. Lo sa bene un operatore marittimo di Trapani, Condannato a quattro mesi di carcere, per aver preso a bastonate un gatto. L'uomo, sessantadue anni, ...

“Da oggi è lei la seconda donna più longeva di sempre”. Chi è la nonna Record che sta facendo impazzire i social : tutti i segreti e quello che c’è da sapere su di lei : Chissà come ci si sente a superare i cento anni di vita. E poi come ci si sente a superarli di ben quindici anni e 257 giorni. E infine realizzare che si raggiunge un record molto particolare. Con i suoi 115 anni e 257 giorni, infatti, la meravigliosa signora Pina Projetto, una donna di Montelupo Fiorentino (Firenze), da oggi è la seconda donna italiana più longeva di sempre. Avete capito bene: di sempre! A renderlo noto con un post su ...

Argentina : 2 - 9 milioni di turisti per Carnevale - un Record : Il ministro del Turismo, Gustavo Santos, ha espresso soddisfazione per i dati: "L'attività turistica non smette di crescere e oggi è uno dei principali motori di sviluppo dell'economia. Questo fine ...

"Record di tasse recuperate". Il bluff della lotta all'evasione : L'equazione è facile. Il centrodestra sta dalla parte degli evasori e chiede condoni; la sinistra fa la vera lotta al sommerso. Dentro questo schema semplicistico, molte delle dichiarazioni spese ...

SuperEnalotto - sfiorata la vincita Record da 97 milioni. Tutti i numeri dell'ultima estrazione : Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. La sestina vincente continua a farsi attendere e il jackpot cresce sempre di più. Il primo biglietto, quello con i 6 numeri fortunati, vale ormai 98,5...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner splendida seconda - Italia nella top 5! Record del mondo per Evgenia Medvedeva : seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, che vede quest’oggi la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. Dopo la short dance, il programma corto femminile ha posto fine alla prima metà di questa prova a squadre, determinando le cinque nazionali che disputeranno i programmi liberi per giocarsi le medaglie. Il segmento di gara in questione è stato dominato dalla ...

Tutti pazzi per Sanremo : ascolti Record per la quarta serata Video : Il venerdì targato Rai con la 68^ edizione del Festival di Sanremo ha siglato ancora una volta ascolti record. I telespettatori incollati al piccolo schermo per re la quarta serata sono stati ben oltre i 10 milioni con uno share del 51%. Mai nessuno aveva toccato degli ascolti del genere addirittura replicandosi per ben due serate consecutive, soltanto nel 1999 nella manifestazione canora condotta dal trio Fazio/Dulbecco/Casta raggiunse questi ...

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live : ascolti Record per la 4^ serata - 51 - 1% di share! Oggi la finale : Sanremo 2018: il Festival condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: Pelù-Nannini show con il direttore artistico. Oggi la finale.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Un altro Record per il Festival : è boom di ascolti per i duetti : Sanremo decolla e non si ferma più. Nuovo record di share per la quarta serata del Festival: il dato più alto dal 1999. Gli spettatori infatti sono stati ben 10milioni 108mila con uno share medio del 51,1 per cento. Di fatto la serata è stata scandita dai duetti dei big in gara e dalla premiazione della categoria Nuove Proposte con la vittoria di Ultimo.Grande show anche con l'esibizione di Gianna Nannini che ha duettato con Claudio ...

