Record di vita operativa per il satellite EUTELSAT 16C | una storia di successo globale

Recordati - ricavi e redditività in aumento. Cresce il debito netto : Teleborsa, - I ricavi consolidati di Recordati nel 2017, pari a 1.288,1 milioni, sono in crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente mentre l' utile netto , pari a 288,8 milioni, è in crescita ...

Recordati - ricavi e redditività in aumento. Cresce il debito netto : I ricavi consolidati di Recordati nel 2017, pari a 1.288,1 milioni, sono in crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente mentre l' utile netto , pari a 288,8 milioni, è in crescita del 21,6% ...

Daimler - bilancio 2017 da favola : crescono vendite - fatturato e redditività. Cedola Record di 3 - 65 euro per azione : STOCCARDA - Nel bilancio di Daimler ci sono solo segni più. Uno, quello sull'importo del dividendo, è destinato a soddisfare in modo particolare gli azionisti. Con la proposta...

FOLIGNO - PROCIV ATTIVITA' DA Record : FOLIGNO Sessantaquattro iscritti , dai 18 ai 75 anni , di cui 48 uomini e 16 donne : 1031 presenze sul campo in azioni di servizio su 42 turni operativi, 19630 chilometri percorsi. Questi i numeri, ...

Nuoto : Record italiano per Simona Quadarella nei 1500 stile libero in vasca corta a Civitavecchia : E’ un inizio con il botto per Simona Quadarella in questo 2018. Reduce dalla splendida medaglia di bronzo nei 1500 stile libero dei Mondiali di Budapest e dal doppio oro alle Universiadi di Cina Taipei, firmando una magica doppietta 800-1500 sl, l’atleta romana ha messo in mostra un’altra prestazione degna di nota. Nella vasca corta di Civitavecchia, infatti, l’azzurra ha siglato ieri il nuovo primato italiano nei 1500 sl ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner regina di longevità. Tutti i Record che può battere la fuoriclasse altoatesina : Quando si parla di Carolina Kostner, non si può far altro che inchinarsi di fronte all’atleta italiana più vincente di sempre tra tutte le discipline del Pattinaggio di figura. Vincitrice del nono titolo nazionale poche settimane fa, l’altoatesina detiene già numerosi record, ma può ulteriormente migliorare i propri primati in quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione ad alto livello. La prossima tappa saranno i Campionati ...

Invitas e Festa del gusto - numeri Record : Risultati eccellenti anche per Festa del gusto, incontro di gusti e specialità da diversi Paesi del mondo. "L'anno prossimo la maniFestazione diventa itinerante e toccherà 6-7 sette centri a partire ...