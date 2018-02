Real Madrid | Zidane | Col Psg conta solo vincere

Ceballos alla Roma?/ Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi : Ceballos alla Roma? Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi. Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ore, i giallorossi sono sul giovane delle Merengues(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Champions League - Real Madrid – Paris Saint Germain in diretta e in chiaro su Canale 5 : Una delle gare più interessanti tra quelle inserite nel tabellone degli ottavi di Champions League è certamente quella in programma domani al Santiago Bernabeu dove si sfidano Real Madrid e Paris Saint Germain, due tra le formazioni più accreditate per la conquista del trofeo. Le due squadre arrivano alla gara in un momento piuttosto diverso: […] L'articolo Champions League, Real Madrid – Paris Saint Germain in diretta e in chiaro su ...

La Champions ti fa ricco - al Real Madrid 700 milioni in 25 anni : ROMA - La Champions League vale un tesoro. Per il Real Madrid, per esempio, quasi 700 milioni di euro incassati in 25 anni. Uno studio pubblicato dal quotidiano spagnolo As sul proprio sito mostra i ...

Champions League - PSG – Real Madrid prova tecnica di finale : Neymar contro Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos contro Thiago Silva, Toni Kroos contro Adrien Rabiot e mille altre sfide nella sfida: questa è Paris Saint-Germain contro Real Madrid, l’ottavo di finale di Champions League trasmesso su Canale 5, in prima serata, il 14 febbraio. Il livello è altissimo, la partita è forse la più bella dell’intero turno eliminatorio e il campo di gioco è tirato a lucido perché a Parigi aspettano questa ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Psg - Champions League - 14-02-2018 : E’ partita di nuovo la Champions League, e lo fa in grande stile. Si affronteranno mercoledì alle 20:45 al Santiago Bernabeu, Real Madrid-Psg. Un big-match da grandi emozioni,e da grande spettacolo. Il match è valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. I campioni in carica, attraversano un momento particolare della stagione, infatti alternano grandi prestazioni, e risultati negativi. Infatti nelle ...

Juventus - Allegri in conferenza : “solo il Real Madrid meglio di noi in Europa - sul sostituto di Matuidi…” : Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus: “È un ottavo di Finale equilibrato, dovremo giocare una partita attenta, con testa e grande tecnica, per poi conquistare il passaggio del turno a Londra. Sappiamo che il passaggio si gioca su 180 minuti e conosciamo le difficoltà che ha ...

Champions : Cavani sfida il Real Madrid : ROMA, 12 FEB - "Abbiamo imparato la lezione. Adesso il PSG è una squadra più matura, d'esperienza". Edinson Cavani non sa se basterà per superare l'ostacolo Real Madrid, negli ottavi di Champions , l'...

L'altra Italia in Champions : Rocchi arbitrerà Real Madrid-Paris SG : Gianluca Rocchi arbitrerà Real Madrid-Paris SG, partita d'andata degli ottavi di finale della Champions League, in programma mercoledì nello stadio Santiago Bernabeu. Il fiorentino sarà coadiuvato ...

Real Madrid - il mea culpa di Zidane 'Un momento inaccettabile - io sono il responsabile' : Madrid - Estremo Realismo e consapevolezza, fino ad assumersi tutte le colpe per il momento non brillantissimo dei blancos, ma anche ottimismo alla luce dei segnali di reazione in Liga dopo la 'manita'...

Zidane e le difficoltà del Real Madrid : "Momento inaccettabile - io responsabile" : Mercoledì sera il Psg arriva al Bernabeu per un ottavo di finale di Champions già decisivo per molte sorti. Se il Madrid esce chiuderà il 2018 senza vincere nulla. In vista della sfida, Zinedine ...

“Neymar giocherà nel Real Madrid” : clamorosa rivelazione di Marcelo che scuote il mercato : Trovano conferma le varie voci che vogliono un passaggio di Neymar al Real Madrid nella prossima sessione estiva di calciomercato. In un’intervista rilasciata da Marcelo alla tv brasiliana ‘Esporte Interativo’, il terzino del Real Madrid ha parlato del possibile trasferimento del connazionale nei ‘Blancos’: “Sarebbe bello se Neymar venisse a Madrid. Penso che si adatterebbe perfettamente alla squadra. Lui è un ...

