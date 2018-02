Rassegna Stampa Settore Prestiti 12 Febbraio 2018

'Festival Napoli'. La Rassegna Stampa dei quotidiani sportivi : "Incanta Napoli" titola invece il Corriere dello Sport, con Sarri che loda i suoi: "Ripresa perfetta". Inzaghi non ci sta: "Così non va, secondo tempo inaccettabile". La Lazio perde la terza partita ...

Fiorentina-Juventus - questione di...Fede. Caso Napoli-Younes : Rassegna stampa : La Gazzetta dello Sport a tu per tu con Borini: "Milan, sono il killer dei rigori". "Roma, tutto su Kovacic". "Di Biagio richiama Balotelli in azzurro" Campionato ma non solo, perchè il calciomercato ...

Bufera Spalletti. Milan-Inter : attesa per Conte. La Rassegna stampa : Scrive la Gazzetta dello Sport: "Con…Te partirò: scatta anche il festival degli allenatori. Conte, fiducia a tempo dal Chelsea: Milan, Inter e l'Italia in attesa . Il tecnico, che a Londra traballa, ...

Rassegna Stampa economica del 7 febbraio 2018 : Npl, più tempo alle banche per le rettifiche sugli stock , Il Sole24Ore, Il quotidiano economico scrive che in seno alla Vigilanza europea ci sarebbe l'orientamento a 'tirare dritto con l'addendum sui ...

'Chelsea - di male in peggio : ora Conte è a rischio'. La Rassegna Stampa inglese : Sprofondo Blues. È il momento più difficile dell'esperienza di Antonio Conte in Inghilterra: il suo Chelsea è incappato , per la prima volta nel 2017-2018, in due sconfitte consecutive in Premier ...