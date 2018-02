Rapina a mano armata a Tricesimo

Il corpo a terra - il gioielliere con la pistola in mano : il video dei momenti successivi alla Rapina di Frattamaggiore : Sono i momenti successivi al tentativo di rapina alla gioielleria a Corso Durante, a Frattamaggiore. Si vede un un corpo a terra, coperto in volto da una maschera: è quello di Raffaele Ottaviano, il rapinatore della banda che ha assaltato la gioielleria di Luigi Corcione, il titolare che l'ha colpito a morte. Un capannello di persone si forma attorno al corpo di Ottaviano, mentre Corcione accorre qualche istante dopo mentre impugna ancora ...

Rapina a mano armata al supermercato - l'Unione chiede una riunione in prefettura : In seguito alla Rapina a mano armata avvenuta ai danni di un supermercato di Lugo la sera del 10 febbraio, il sindaco di Lugo Davide Ranalli, assieme ai sindaci della giunta dell'Unione dei Comuni ...

Arrestato il figlio del procuratore di Brescia per Rapina a mano armata : Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato Arrestato su ordinanza di custodia cautelare per rapina a mano armata. E' accusato di far parte di una banda entrata in azione a Zogno, nella Bergamasca, in un supermercato alla fine di gennaio. Buonanno, che avrebbe impugnato una mitraglietta durante la rapina, è stato riconosciuto da alcuni video. I carabinieri, che hanno reso noto oggi la ...

Parigi - Rapina a mano armata al Ritz Hotel : rubano gioielli per milioni di euro : Sono entrati in cinque nel lussuoso Ritz Hotel di Place Vendome a Parigi e hanno rubato gioielli preziosi e altri beni frassacando le vetrine armati di asce. Bottino per un valore stimato di 4,5 milioni di euro. Sarebbero arrivati in scooter e con il volto coperto da passamontagna, armati di un'ascia e di pistole e fucili. I ladri, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero entrati da una strada laterale in rue Cambon, avrebbero fracassato le ...

Trio comico gira una finta Rapina : passanti chiamano i carabinieri : Il Trio comico salernitano, I Villa PerBene, hanno avuto una piccola disavventura con le forze dell'ordine. I tre componenti, Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D'...

Rapina a mano armata in negozio - un passante blocca il malvivente : Un egiziano di 29 anni ha bloccato un Rapinatore che aveva appena portato via mille euro dal negozio Arcaplanet di viale Certosa, a Milano. Alle 19 di lunedì il bandito ha puntato una pistola - vera - ...

Vittima si ribella alla Rapina - ladro lo accoltella alla mano : E' finita nel sangue una rapina eseguita nel comune di Casal di Principe, dove un negoziante è stato prima avvicinato e poi ferito da un delinquente. Si tratta del titolare di un negozio cinese situato in Corso Umberto I che, domenica sera, in compagnia della moglie, dopo aver chiuso le serrande si è ritrovato un ladro alle spalle. Il delinquente ha prima intimato al commerciante, di origini asiatiche, di posare l'incasso della giornata e poi, ...