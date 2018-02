Quei tesori di pentimento e perdono

ilsussidiario

(Di martedì 13 febbraio 2018) In Spagna si dibatte molto dell'ergastolo. La sete di giustizia è connaturata all'uomo. Ma non può trasformarsi in condanna definitiva al carcere, spiega FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 05:59:00 GMT)