Quando la Lega rovina se stessa

“L’ora legale sarà abolita”. La storica decisione e il motivo che sorprende tutti. Riuscite ad immaginare la vostra vita sempre il classico spostamento delle lancette? Ebbene - preparatevi - Quando accadrà : Siamo in vista di una vera e propria rivoluzione? Pare proprio di sì. A Strasburgo è in ballo la votazione in programma domani, giovedì 8 febbraio, su una risoluzione, presentata da una larga coalizione di eurodeputati, con la quale si chiede alla Commissione europea di “condurre una valutazione approfondita” della direttiva comunitaria sull’ora legale . In altre parole, si avanza la richiesta di abolizione dell’ora ...

Film in streaming non sempre illegali : ecco Quando è possibile guardarli legalmente - : ... non sempre è illegale Come abbiamo detto in apertura, però, lo streaming non è di per se illegale, anzi, ci sono moltissimi siti che consentono di vedere Film e partite di calcio in streaming in ...