PyeongChang | la giornata delle medaglie di Fontana e Pellegrino

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sesta giornata - mercoledì 14 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , diretta streaming sul sito della Rai e su ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con l’oro di Fontana! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

PyeongChang - giornata con vento e senza medaglie azzurre : PyeongChang , Corea del Sud, , 12 feb. , askanews, Il forte vento che soffia sulle piste dello sci alpino continua a impedire il debutto delle gare: dopo la discesa libera maschile è stato rinviato ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di lunedì 12 febbraio : bene Carolina Kostner e Lollobrigida - giornata nera per Dorothea Wierer : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riviviamola con le pagelle degli azzurri. Carolina Kostner: 6,5. La nostra Musa Danzante si ferma al quarto posto nel programma libero valevole per il team event. L’azzurra ha commesso alcune sbavature durante la prova e ha ottenuto un risultato inferiore rispetto alle sue aspettative. La squadra non riesce a conquistare una medaglia (era comunque una missione quasi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta giornata (martedì 13 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Martedì 13 febbraio davvero molto intenso alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La giornata si preannuncia davvero molto ricca, sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud si assegneranno ben otto titoli. Lo sci alpino potrebbe assegnare le prime due medaglie dopo i rinvii di discesa maschile e gigante femminile dovuti al forte vento: spazio alla combinata con Hirscher e Pinturault favoriti, l’Italia si affida a Flll, Innerhofer ...

Hockey femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le classifiche dei gironi A e B dopo la seconda giornata : dopo la prime due giornate di gare dedicate all’Hockey femminile, è tempo di aggiornare le classifiche dei due raggruppamenti. Nessuna delle quattro partite si è conclusa in parità e tutte le otto squadre sono ancora in corsa per un piazzamento in semifinale. La classifica del girone A Canada 3 USA 3 OAR 0 Finlandia 0 La classifica del girone B Svizzera 3 Svezia 3 Giappone 0 Corea del Sud 0 andrea.voria@oasport.it CLICCA QUI PER IL ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta giornata (lunedì 12 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Siamo arrivati alla quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: lunedì 12 febbraio con ben otto titoli da assegnare, la settimana incomincia con una vera e propria scorpacciata. Si preannuncia uno spettacolo davvero incredibile, avvincente e appassionante: ci sarà davvero da divertirsi. Si incomincia con il botto visto che ci divertimento con gigante femminile e team event di pattinaggio artistico: l’Italia si gioca ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 11^ grazie a Dominik Windisch! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...