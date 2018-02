: Pyeongchang 2018, le acrobazie degli sciatori nella combinata tormentata dal vento - hackerphone8 : Pyeongchang 2018, le acrobazie degli sciatori nella combinata tormentata dal vento - sportface2016 : #PyeongChang2018| Azzurri all'attacco nell'#AlpineSkiing. Christof #Innerhofer è quinto dopo la discesa libera dell… - repubblica : Pyeongchang 2018, le acrobazie degli sciatori nella combinata tormentata dal vento -

Dopo tanti rinvii, arriva il momento dello sci alpino con lauomini. La libera, con start 'abbassato' al superG maschile, vede inil tedesco Thomascon 7 centesimi su Svindal (Nor) e 13 su Mayer (Aut). Quarto l'altro norvegese Jansrud davanti agli azzurri Christof Innerhofer (a 0"53) e Peter Fill (a 0"68). Ottavo Dominik Paris (a 77 centesimi).L'austriaco Marcel Hirscher, 12° a 1"32 dal leader,contiene il distacco e resta il favorito per l'oro con Pinturault (Fra), 10° a 1'04". Slalom in programma alle 7(Di martedì 13 febbraio 2018)