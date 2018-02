Proposta di budget Usa | quando Trump copia Juncker c’è da ridere o da piangere?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2018), quasi quattro anni or sono, il presidente della Commissione europea Jean-Claudeebbe l’idea di un piano per rilanciare l’economia e l’occupazione europee, molti reagirono con sorrisini di sufficienza: prospettò 315 miliardi di euro d’investimenti nell’arco di tre anni, mobilitando però meno di 20 milioni di euro comunitari (il rapporto era di uno a 18). Dove voleva andare, mettendoci così pochi soldi? Era proprio quello il volano per accelerare la crescita e creare posti di lavoro? Merito, o meno, del “piano”, 40 mesi dopo, l’Unione, sia pure in modo discontinuo e disomogeneo, ha fatto passi avanti ed è fuori dalla crisi. Adesso che il presidente degli Stati Uniti Donaldriprende, con dimensioni americane, l’idea die annuncia un piano per le infrastrutture che mobiliterà da 1500 a 1800 miliardi di dollari in dieci anni, ...