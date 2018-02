Probabili formazioni Basilea Manchester City | quote | le ultime novità live Champions

Probabili formazioni Stella Rossa-CSKA Mosca - Europa League 13-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Stella Rossa-CSKA Mosca, Andata Sedicesimi di Finale di Europa League 2017/2018, ore 18.00: occhi puntati su Pešic. Riparte l’Europa League con i sedicesimi di finale. A Belgrado si affrontano Stella Rossa e CSKA Mosca, due grandi dell’Est europeo e di tradizione nelle varie competizioni. I padroni di casa allenati da Vladan Milojevic sono in testa nel campionato serbo con 9 punti di vantaggio sui ...

Probabili formazioni Basilea-Manchester City - Champions League - 13/02/2018 : Torna la Champions League, tornano le grandi notti di Europa. Le protagoniste, che daranno il via agli ottavi di Champions League, saranno Basilea- Manchester City, e si sfideranno martedì 12 febbraio alle ore 20:45, allo stadio Jakob-Park. Le due squadre sono in un buon momento, il Manchester City è prima in classifica con ben 72 punti, viaggia ormai in solitaria, in campionato ha perso solo una volta, contro il Liverpool di Kloop. La ...

Probabili formazioni Juventus-Tottenham Champions League 13-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Tottenham Hotspur, Andata Ottavi Finale Champions League 13 Febbraio 2018 alle ore 20:45: Bentancur titolare a centrocampo, Douglas Costa nel tridente. Pochettino lascia in panchina Lamela. All’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri ricomincia la sua personale corsa in Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Ad affrontare i bianconeri ci sarà il Tottenham Hotspur di ...

Juventus-Tottenham - Champions League 2018 : le Probabili formazioni. Sfida tra Gonzalo Higuain ed Harry Kane : Domani, martedì 13 febbraio, alle ore 20.45 la Juventus sfiderà il Tottenham nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: gli uomini di Massimiliano Allegri puntano ad ottenere un buon risultato da difendere nella Sfida di ritorno che si giocherà a Londra mercoledì 7 marzo. Il tecnico della Juventus dovrebbe proseguire con il 4-3-3, variando qualche interprete: Buffon ormai è rientrato in pianta stabile tra i pali, davanti a ...

