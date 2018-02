Principe Libero | il film su Fabrizio De Andrè in tv Ma che era meglio vederlo al cinema

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2018) Non sappiamo ancora se e come funzionerà sul piccolo schermo, ma il/miniserie, biopic suDe André, in onda su Rai1 stasera e domani febbraio 2018, su grande schermo è stato un evento speciale degno di nota. La visione obbligata era nella salatografica quindi. In mezzo alla folla, in mezzo al pubblico che attendeva la visione esclusiva. Come ai concerti musicali. Prenotare un biglietto con anticipo. Segnarsi da settimane l’appuntamento in agenda. Pregustare il piacere di vedere e ascoltare un. Il 23 e 24 gennaio 2018, giorni in cuiè stato proiettato per circa sei spettacoli in tutto, è andato esaurito e in alcune città è stato fatto il bis con alcune repliche singole. Recuperarlo in una di queste sere è stato un tuffo al cuore. Per l’amore verso l’idea antica della proiezionetografica, per l’emozione di ogni strofa di De ...