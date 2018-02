Premier | Conte ritrova il sorriso | Chelsea-WBA 3-0

Premier League - esonero di Conte - i bookmaker inglesi ci credono : TORINO - Da quando Antonio Conte siede sulla panchina del Chelsea, questo è sicuramente il momento più difficile. Prima il pesante ko con il Bournemouth, poi il crollo con il Watford. Le due sconfitte ...

Premier League - Chelsea : Conte si gioca la panchina con il Watford : Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea passerebbe dalla trasferta di domani sera con il Watford. Antonio Conte, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, potrebbe avere le ore contate sulla panchina del Chelsea nel caso in cui non riuscisse ad ottenere i tre punti sul campo del Watford, nel posticipo della ventiseiesima giornata di Premier League. Nelle ultime settimane i ...

Premier League - Conte addio al Chelsea : ... ha comunque vinto Conte ha fallito al Chelsea? Condividi Nel contratto che Conte ha firmato a inizio stagione, riporta Sky Sport, è presente una doppia penale: sia nel caso di dimissioni, sia nel ...

Premier : Tottenham - lezione a Mourinho. Conte 0-3 col Bournemouth! : Nella serata in cui si sparano gli ultimi botti del mercato d'inverno, la Premier mette in cartellone ben sette sfide, valide per la venticinquesima giornata. Il match clou è a Wembley dove a inizio ...

Premier League - Tottenham piega Mourinho 2-0. Brutto ko di Conte : 3-0 col Bournemouth : TORINO - Il Manchester City sempre più padrone della Premier League. Nel turno infrasettimanale, dopo 25 giornate, Guardiola guida la classifica con 15 punti di distacco dai cugini dello United , ...

Premier League - Brighton-Chelsea 0-4 : Conte torna alla vittoria : ROMA - Poker del Chelsea , sul campo del Brighton , nell'anticipo della 24ª giornata della Premier League . Da Conte a Zidane, il valzer delle panchine in Europa: chi parte e chi resta Una bella ...

Premier League - Conte : “Al Chelsea non interessa Sanchez” : Premier League, Conte: “Al Chelsea non interessa Sanchez” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO – Antonio Conte nega l’interesse del Chelsea per Alexis Sanchez. L’allenatore dei ‘blues’ ha risposto alle indiscrezioni della stampa che parlavano della volontà del club londinese di ingaggiare nella sessione di ...

Premier : Mourinho - altra bordata a Conte : "Fa la vittima - ma ha iniziato lui" : Mourinho-Conte, Conte-Mourinho: si va avanti a oltranza. La rissa verbale tra il manager del Manchester United e quello del Chlesea non è ancora finita. E ogni giorno si arricchisce di un nuovo ...

Premier League Chelsea; Conte : ”Dobbiamo migliorare in fase di realizzazione” : Le parole del tecnico dei Blues al termine del match tra Chelsea e Leicester, conclusosi sul punteggio di 0-0. Un pareggio a reti bianche con il Leicester, il secondo in pochi giorni dopo quello con l’Arsenal in Coppa di Lega che non può soddisfare Antonio Conte. Il Chelsea dopo lo 0-0 con il Leicester resta terzo in classifica, ma il Liverpool in caso di vittoria con il Manchester City potrebbe raggiungerli. Ecco le dichiarazioni ...

Premier - Chelsea fermato dal Leicester : Conte resta senza gol : Secondo pareggio consecutivo per il Chelsea, fermato in casa dal Leicester: la squadra di Conte non trova il gol e chiude sullo 0-0, nonostante la superiorità numerica dal 68', frutto dell'espulsione ...

Premier League - Mourinho risponde a Conte : “Io mai squalificato per scommesse” : Premier League, Mourinho risponde a Conte: “Io mai squalificato per scommesse” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mourinho – Rissa verbale continua tra José Mourinho e Antonio Conte. Il primo ad aver alzato le polveri è stato il tecnico dello United che aveva definito “un clown” l’allenatore del Chelsea (“non sono più ...

Premier League - l’Arsenal beffa il Chelsea : per Conte il successo sfuma nel finale [FOTO] : 1/10 LaPresse/PA ...

Premier - Mourinho si salva in rimonta. Conte vince con Morata e Alonso : Dopo la cinquina del Tottenham, il Boxing Day è proseguito con il pareggio in rimonta del Manchester United a Old Trafford col Burnley. Red Devils sotto di due gol al 36', nella ripresa la doppietta ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...