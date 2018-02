Powell - la Fed vigilerà sui rischi per la stabilità finanziaria : ... con capitale e liquidità molto più elevati e migliore gestione del rischio" - ha affermato il banchiere - sottolineando che l'economia globale si sta riprendendo fortemente per la prima volta in un ...

Fed : Powell - restare vigile su rischi a stabilità finanza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il dilemma di Powell (Fed) : se sbaglia rischia due volte : Questa settimana è sicuramente servita al nuovo governatore della Fed Jerome Powell a capire che i primi passi della sua navigazione saranno tutto fuorché tranquilli. ...

Il debutto di Powell alla Fed : Jerome Powell giura e assume la guida della Fed, divenendone il 16mo presidente. Wall Street lo accoglie freddamente, con i listini in forte calo: a preoccupare gli investitori sono le prossime mosse ...

Wall Street - il panico nel giorno dell'insediamento di Powell alla Fed : Il nuovo presidente, subentrato a Janet Yellen, inaugura nel peggiore dei modi la nuova era a trazione repubblicana della Federal Reserve

Fed - inizia la nuova stagione. Le redini passano a Jerome Powell : Powell ha giurato. E' ufficialmente il nuovo governatore della Federal Reserve. Prende il posto di Janet Yellen

Jerome Powell ha giurato. Ora è al timone della Fed : Teleborsa, - "Sono onorato da questa opportunità di servire il popolo americano". E' con queste parole che Jerome Powell diventa il nuovo governatore della Federal Reserve Powell è dunque pronto a ...

Jerome Powell ha giurato. Ora è al timone della Fed : "Sono onorato da questa opportunità di servire il popolo americano". E' con queste parole che Jerome Powell diventa il nuovo governatore della Federal Reserve Powell è dunque pronto a raccogliere l'...

Federal Reserve : Powell è ufficialmente il nuovo governatore : New York, 5 feb. , askanews, Jerome Powell ha giurato diventando il nuovo governatore della Federal Reserve e pronto a raccogliere l'eredità di Janet Yellen. La Fed, sul suo sito, ha fatto sapere che ...

Federal Reserve : Powell è ufficialmente il nuovo governatore : New York, 5 feb. , askanews, - Jerome Powell ha giurato diventando il nuovo governatore della Federal Reserve e pronto a raccogliere l'eredità di Janet Yellen. La Fed, sul suo sito, ha fatto sapere ...

Jerome Powell ha giurato - è il nuovo capo della Federal Reserve : Dopo aver prestato giuramento Jerome Powell si è insediato ufficialmente alla guida della Federal Reserve. "Umilmente, sono onorato da questa opportunità di servire il popolo americano", ha detto Powell, che prende il posto di Janet Yellen alla guida della Banca centrale statunitense. "Oggi - prosegue Powell - la disoccupazione è bassa, l'economia è in crescita e l'inflazione è bassa. Con le nostre decisioni ...

Fed : Powell giura - "sistema finanziario più forte" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Cambio al vertice della Fed. Powell alza il bavero in onore di Yellen : Il cinguettio è seguito dall'hashtag #PopYourCollar , tira su il bavero, e da quello #WomenInSTEM, in riferimento alle donne che lavorano nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella ...

Fed : attesi 4 rialzi dei tassi e comunicazioni più chiare con Powell - analisti - : Alla Federal Reserve , Fed, sta per iniziare l'era di Jerome Powell. La riunione di ieri è stata infatti l'ultima presieduta da Janet Yellen. E alla luce di questo importante cambio della guardia all'...