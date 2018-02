Potere al popolo | decine di firme all' appello lanciato dal mondo sindacale Cgil di Torino

Viola Carofalo - nostra ospite - presenta 'Potere al Popolo' : 'Stiamo costruendo qualcosa di enorme. Abbiamo dimostrato che siamo qualcosa di reale e capillare in tutt'Italia - afferma il capo politico della lista di sinistra, certa che il 4 marzo - andremo ...

A Palermo arrivano le ronde rosse di Potere al Popolo : A Palermo sono arrivate le "ronde rosse". A organizzarle, provocatoriamente, la sezione locale di Potere al Popolo, che oggi sono saliti sugli autobus del capoluogo siciliano per manifestare contro le "passeggiate per la sicurezza" lanciate da Forza Nuova.I militanti della formazione politica di estrema sinistra, racconta il Giornale di Sicilia, con bandiere rosse e simboli di partito fra lo sguardo perplesso ...

Elezioni - in studio c’è Casapound. Il candidato di Potere al Popolo se ne va : “No ai fascisti” : Nel corso della trasmissione “A Camere Unificate”, su Umbria Tv, Andrea Ferroni, candidato alla Camera per Potere al Popolo, ha deciso di abbandonare gli studi televisivi, in polemica con la presenza dell’esponente di Casapound, Saverio Andreani. Dopo una breve premessa, Ferroni annuncia: “Non prenderò parte al secondo giro del dibattito, perché noi di Potere al Popolo non vogliamo partecipare allo sdoganamento di ...

Palermo : attivisti Potere al Popolo sui bus per dire 'no' a ronde Forza Nuova : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - Dopo le ronde di alcuni attivisti di Forza Nuova, da loro definite 'passeggiate per la sicurezza', ieri a salire sugli autobus di Palermo sono stati alcuni esponenti del partito Potere al Popolo. L'obiettivo era quello di sottolineare alla cittadinanza che "l’odio gene

Elezioni - Carofalo - Potere al popolo - : 'Siamo popolari non populisti' : E per noi le biografie delle persone contano: lui è l' incarnazione dell'arroganza della politica , del fregarsene dei bisogni di chi dovrebbe rappresentare'. Questo il giudizio di Carofalo sul ...

'Potere al Popolo' contro la Rai dopo il programma della Berlinguer : ecco perchè Video : E' polemica fra gli attivisti della lista elettorale Potere al Popolo e la Rai. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nella tarda serata di martedì 6 febbraio quando la portavoce della formazione politica di #sinistra, Viola Carofalo, è intervenuta come ospite a Cartabianca su Raitre, condotta da Bianca Berlinguer. Polemica di 'Potere al Popolo' dopo lo scarso spazio avuto dalla sua portavoce dalla Berlinguer Nei minuti ...

Elezioni - il giorno in cui trionfò Potere al Popolo : La mattina del 5 marzo l’Italia si svegliò sgranando gli occhi: dalle urne elettorali saltava fuori il risultato che nessuno avrebbe mai immaginato. Ilvo Diamanti, colto da un irrefrenabile moto di sconforto, preferì impiccarsi appendendosi a un cavetto di subordinate. Subito imitato dal collega Fabrizio Masia di Emg, che la fece finita usando come cappio una delle sue più brutte cravatte color prugna e can che scappa, acquistata per un euro sui ...

Potere al Popolo! Ecco tutti i candidati nelle Marche : ... solidarietà, ambiente, salute, lavoro sono diventati un programma: riduzione dell'orario di lavoro per lavorare tutti, diritto alla pensione e quindi abrogazione della legge Fornero, nuova economia ...

Prima assemblea di Potere al Popolo a Scicli : Si terrà a Scicli la Prima assemblea territoriale della provincia di Ragusa del movimento Potere al Popolo che esordisce alle politiche del 4 marzo

Lista Potere al Popolo : i nomi dei candidati al consiglio regionale : Ecco i nominativi dei candidati in corsa per la Lista 'Potere al Popolo' che corre in sostegno di Elisabetta Canitano presidente Elisabetta Canitano Maurizio Aversa Giulio Bizzaglia Alessandro Bondi ...

No Minniti Day : anche a Salerno la manifestazione di 'Potere al Popolo' : I controlli e fermi selettivi nelle città stazione di Milano, senza esiti concreti, tranne il fatto di montare tristi spettacoli di propaganda. Il daspo urbano contro tanti parcheggiatori senza ...

Potere al Popolo apre la chiesa di Montesanto ai senzatetto : Potere al Popolo apre le porte della Chiesa di Sant?Antonio a Tarsia per ospitare i senzatetto. «Il nostro decoro è la solidarietà, apriamo le porte alla speranza»...

Potere al popolo - oltre 200 intellettuali con Citto Maselli. Da Ovadia a Ulivieri - da Dapporto a Raimo - da Montanini a Sollier : Da Massimo Dapporto al sociologo Guido Viale, da Moni Ovadia a Vauro, da alcuni membri dei Modena City Ramblers a Paolo Pietrangeli, l’autore di Contessa, dal presidente degli allenatori di calcio Renzo Ulivieri fino agli ex parlamentari Giovanni Russo Spena e Cesare Salvi. In oltre 200 tra intellettuali, attori, registi, giornalisti, docenti e altre personalità hanno firmato l’appello lanciato da Citto Maselli per il voto a Potere ...