Piazza Affari va giù con le banche

Piazza Affari zavorra i listini europei : Teleborsa, - Piazza Affari amplia il rosso a metà giornata . La borsa milanese partita in lieve ribasso insieme ai principali mercati di Eurolandia, ora si mostra in coda ai listini. Sulla borsa ...

Moncler in buon rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di guadagni Moncler che viaggia al rialzo a Piazza Affari e si muove in controtendenza rispetto all'indice FTSE MIB . Il titolo di Moncler mostra infatti un rialzo dell'1,02%, ...

Recordati viaggia con il vento in poppa a Piazza Affari : Teleborsa, - viaggia con il vento in poppa Recordati che a Piazza Affari balza in cima al principale listino milanese con un rialzo dell'1,85%. A dare una spinta al titolo la revisione al rialzo del ...

Piazza Affari avvia debole insieme all'Europa : Teleborsa, - Piazza Affari apre la giornata in lieve ribasso in linea con i principali mercati di Eurolandia . Le borse europee seguono la scia ribassista lasciata da Tokyo zavorrata dal rafforzarsi ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa IMA : Effervescente il produttore di automatismi , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,98%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che IMA ...

IREN in picchiata a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso l' utility emiliana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,38% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Piazza Affari apre poco mossa : primo Ftse Mib -0 - 04% : Apertura poco mossa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,04% a 22.328,23 punti e l'All-Share che guadagna lo 0,02% a 24.568,42 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (13 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un nuovo rialzo, per provare quindi a tornare a 22.500 punti dopo i ribassi dei giorni scorsi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 03:41:00 GMT)

Piazza Affari chiude di buonumore insieme all'Europa : Teleborsa, - Tutte positive in chiusura di giornata, le principali Borse del Vecchio Continente , con Piazza Affari che si allinea al buonumore degli eurolistini. Nel frattempo, dall'altra parte dell'...

