Piazza Affari maglia nera in Europa con banche

Le banche affossano Piazza Affari : Borse quasi tutte in rosso : Intanto il nuovo Governatore della Fed, Jerome Powell, nelle note per la sua cerimonia del giuramento, sostiene che "l'economia globale si sta riprendendo in modo forte per la prima volta in un ...

Piazza Affari va giù con le banche : Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Si muove in modesto ribasso lo S&P-500 a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,...

Piazza Affari zavorra i listini europei : Teleborsa, - Piazza Affari amplia il rosso a metà giornata . La borsa milanese partita in lieve ribasso insieme ai principali mercati di Eurolandia, ora si mostra in coda ai listini. Sulla borsa ...

Moncler in buon rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di guadagni Moncler che viaggia al rialzo a Piazza Affari e si muove in controtendenza rispetto all'indice FTSE MIB . Il titolo di Moncler mostra infatti un rialzo dell'1,02%, ...

Recordati viaggia con il vento in poppa a Piazza Affari : Teleborsa, - viaggia con il vento in poppa Recordati che a Piazza Affari balza in cima al principale listino milanese con un rialzo dell'1,85%. A dare una spinta al titolo la revisione al rialzo del ...

Piazza Affari avvia debole insieme all'Europa : Teleborsa, - Piazza Affari apre la giornata in lieve ribasso in linea con i principali mercati di Eurolandia . Le borse europee seguono la scia ribassista lasciata da Tokyo zavorrata dal rafforzarsi ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa IMA : Effervescente il produttore di automatismi , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,98%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che IMA ...

IREN in picchiata a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso l' utility emiliana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,38% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Piazza Affari apre poco mossa : primo Ftse Mib -0 - 04% : Apertura poco mossa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,04% a 22.328,23 punti e l'All-Share che guadagna lo 0,02% a 24.568,42 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (13 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un nuovo rialzo, per provare quindi a tornare a 22.500 punti dopo i ribassi dei giorni scorsi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti