Perché Trump protegge Hope Hicks e non il suo chief of staff

Perché Trump è il precursore di una nuova era di governo : Razzista, misogino e antisemita, sono solo alcuni dei termini che sono stati affibbiati nell'ultimo anno al presidente americano Donald Trump. E mentre molti stanno facendo del loro meglio per far uscire in qualche modo Trump dalle luci della ribalta, Oprah Winfrey viene ora proposta come alternativa per il 2020. "Ho pensato: accidenti, non ho l'esperienza, non ne so abbastanza", ha recentemente dichiarato a Bloomberg TV, "E ora [riferendosi ...

Perché non sono convinto delle dichiarazioni di Twitter sugli account russi pro Trump : Twitter ha comunicato che durante la campagna elettorale Donald Trump ha ricevuto circa 470mila retwitt da parte di account falsi riconducibili al mondo russo, quindi alla russia. La tesi è quella che già conosciamo e dice che la russia abbia interferito sulla campagna elettorale. Questa ammissione di Twitter però suona un po' bizzarra: la ...

Perché Trump può far scoppiare la «bolla delle banche centrali» : Secondo gli analisti di BofA Merrill Lynch il protezionismo è uno dei fattori che rischia di innescare una risalita dell’inflazione superiore alle attese. Un rischio per il mercato obbligazionario globale...

Perché Trump può far scoppiare la «bolla delle banche centrali» : Secondo gli analisti di BofA Merrill Lynch il protezionismo è uno dei fattori che rischia di innescare una risalita dell’inflazione superiore alle attese. Un rischio per il mercato obbligazionario globale...

Perché Trump può far scoppiare la "bolla delle banche centrali" : Il rapporto tra i mercati e l'amministrazione Trump è stato finora idilliaco. Dal giorno della sua vittoria nella corsa alla Casa Bianca Wall Street ha guadagnato il 34% aggiornando i massimi storici ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Perché Trump soffia sul rischio di uno scontro nucleare tra Israele e Iran? : Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:08:00 GMT)Israele E PALESTINA/ Due popoli due Stati, ora la Ue raccolga la sfida di Trump, di F. LandiUN ANNO DI Trump/ Gaggi (Corriere): il tycoon può vincere anche nel 2020, ecco perché, int. a M. Gaggi

Perché Trump impone dazi su pannelli solari e lavatrici : Il presidente americano Donald Trump non smentisce se stesso. Appena risolto il problema dello shutdown che aveva provocato il blocco delle attività dell'amministrazione pubblica statunitense con ...

Wolff : "Vi spiego Perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca" : NEW YORK - L'ultima ramificazione di 'Fire and Fury', il libro di Michael Wolff su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca, riguarda di nuovo Stephen Bannon, per molti mesi il consigliere più ...

Wolff : «Vi spiego Perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca» : Intervista esclusiva all’autore di “Fire and Fury”, il libro su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca che ha sconvolto l’entourage di Trump e portato alla cacciata dell’ex consigliere e stratega del presidente, Stephen Bannon...

Perchè Trump vuole testate nucleari a basso rendimento? : Secondo i sostenitori della bozza della nuova Nuclear Post Review di Trump, in qualsiasi conflitto con la Russia sul fianco orientale della Nato, Mosca utilizzerebbe delle armi nucleari tattiche. I russi, secondo la visione statunitense, utilizzerebbero tali asset a potenza scalare puntando sulla riluttanza americana nell’impiegare la linea leggera e pesante Trident imbarcata sugli Ohio per un conflitto termonucleare che non avrebbe un ...

Trump ai media - pazzi perchè ho vinto : NEW YORK, 14 GEN - Nuovo attacco a quello che definisce il 'mainstream' dei media da parte di Donale Trump: "Stanno uscendo pazzi per il fatto che abbiamo vinto", scrive il tycoon su Twitter dalla sua ...

Trump ai media : "Pazzi Perché ho vinto" : 5.50 Nuovo attacco a quello che definisce il 'mainstream' dei media, da parte di Donald Trump: "Stanno uscendo pazzi per il fatto che abbiamo vinto", scrive il presidente americano su Twitter dalla sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. "Riportano così tante fake news, non provano neanche a correggerle quando sono sbagliate", scrive Trump. "Promuovono il fake book (il libro scandalistico di Michael Wolff sulla Casa Bianca, ndr) ...

Ecco Perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

Ecco Perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...