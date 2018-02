Pensioni | Boeri | tornare a pre-Fornero costerebbe 85 miliardi

Pensioni - Boeri : abolire la riforma Fornero costerebbe 85 miliardi - : Il presidente dell'Inps, presentando il simulatore per la richiesta del prestito Ape, per il quale da oggi è possibile presentare la domanda di certificazione, ha parlato di un debito implicito ...

Pensioni - al via l'Ape volontario. Boeri : platea di 300.000 persone nel 2018 : Possibile presentare la domanda di certificazione che apre il percorso di richiesta. Gentiloni: "Più libertà di scelta, sostenibilità per il sistema Pensioni stico"

Boeri : "Pensioni? Promesse da marinaio" : 14.55 "Si fanno Promesse sull'andare in pensione prima senza riduzione degli importi oppure di andare con pensioni più alte. Promesse insostenibili. Si basano sul fatto che molte persone possono non capire che si tratta di Promesse da marinaio". Così il presidente dell'Inps Tito Boeri sottolinea come ci sia una "bassa consapevolezza sulla previdenza".