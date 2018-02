Pellegrino : «Voglio battere Klaebo in staffetta» : ... Pellegrino si lascia spazio per un unico vero cruccio: 'L'unico piccolo rammarico che ho è quello di aver speso troppo nelle batterie precedenti la finale - spiega il campione del mondo 2017 - forse ...

Federico Pellegrino : 'Voglio almeno una medaglia. I russi? Me le fanno girare...' : Federico Pellegrino è la punta di diamante dell'Italia dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo della sprint insegue il sogno della medaglia e traspare ottimismo dall'intervista rilasciata al Corriere della Sera : " Ho fatto le cose per bene, questo è certo. Con il CT Chenetti a inizio ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Chicco Pellegrino : “Klaebo imbattibile? Sarei rimasto a casa. Caso russi? Mi girano. Voglio una medaglia” : Federico Pellegrino è la punta di diamante dell’Italia dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo della sprint insegue il sogno della medaglia e traspare ottimismo dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Ho fatto le cose per bene, questo è certo. Con il CT Chenetti a inizio stagione avevamo deciso di lavorare su spinte e alta velocità, per essere competitivo in Coppa da ...