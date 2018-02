Panchine Serie A | Luis Enrique torna in Italia? Due ufficialità in casa Milan

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) L'ex allenatore di Barcellona e Roma, lo spagnolo, potrebbe rire a lavorare in. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il tecnico spagnolo sarebbe stato accostato a due club di #A. Al momento dell'avvicendamento tra Montella e Gattuso, il #, avrebbe pensato all'ex tecnico dei blaugrana per la panchina. Attualmente i rossoneri sono orientati a confermare Ringhio anche per la prossima stagione si parla di un prolungamento del contratto dal 2019 al 2020. In caso di addio di Gattuso, però,potrebbere in corsa e rire in. Altro clubno ad aver pensato allo spagnolo è la Juventus. La 'Vecchia Signora' potrebbe salutare Massimiliano Allegri al termine della stagione: il tecnico livornese è richiesto in Premier League da Arsenal e Chelsea e in Ligue 1 dal Paris-Saint Germain. Due ...