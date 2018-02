Panchina Spal | voci su Mandorlini | il tecnico allo scoperto

Panchina Spal - vertice nella giornata di ieri : la posizione di Semplici : Panchina Spal – Situazione sempre più delicata in casa Spal, la squadra di Semplici è reduce dalla pesante sconfitta in casa contro il Milan ed in generale da un ultimo periodo veramente difficile, la classifica adesso sta diventando difficilissima. La posizione del tecnico è sempre più sulla graticola, nella giornata di ieri i vertici si sono riuniti per parlare dell’allenatore e la decisione è stata quella di concedere una fiducia ...

Spal-Semplici - ore di riflessione per il futuro : tre le idee per la Panchina : Dopo la pesante sconfitta contro il Milan , 0-4, , la Spal ora riflette sul futuro della panchina. Una vittoria manca da quasi due mesi , la gara contro il Benevento dello scorso 17 dicembre, e la ...

Panchina Spal - Semplici ha le ore contate : la situazione : Panchina Spal – Si è conclusa la prima gara del sabato valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A, dominio da parte del Milan sul campo della Spal, partita mai in discussione. Doppietta del bomber Cutrone, poi in rete anche Biglia e Borini. Notte fonda per la squadra di Semplici, la classifica fa paura ma a far riflettere devono essere le ultime prestazioni, la squadra che entusiasmava ad inizio campionato è solo un lontano ...

Panchina Spal - Semplici traballa : due nomi per sostituirlo : Panchina Spal – La sconfitta rimediata dalla Spal nello scontro diretto per la salvezza con il Cagliari potrebbe costare cara al tecnico degli Spallini, Leonardo Semplici. La società sta riflettendo sulla possibilità di sollevare dall’incarico l’allenatore protagonista la scorsa stagione della promozione dalla B alla A. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Spal starebbe pensando a Reja e De Biasi, con ...

CRISI INTER/ Icardi - Panchina corta e maledizione di Mancini : Spalletti - cos'è successo? : CRISI INTER: arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per gli uomini Spalletti. Cosa si è inceppato nelle ultime partite? Da Icardi alla maledizione di Mancini(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:27:00 GMT)

Roma-Spal 0-0 | Diretta | Formazioni ufficiali : Schick in Panchina : [live_placement]17.32 Ecco le Formazioni ufficiali. Schick non parte titolare, nel tridente c'è Under. Nella Spal Borriello fuori, con Paloschi c'è Bonazzoli. In difesa gioca Cremonesi, a centrocampo Rizzo.Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.Spal (3-5-2): Gomis; Cremonesi, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Rizzo, Mattiello; ...