Pamela uccisa con due coltellate : Macerata, 13 feb. (AdnKronos) - E' slittato a domattina l'interrogatorio di convalida davanti al gip di Macerata Giovanni Maria Giovanni Manzoni dei due nigeriani Desmond Lucky e Lucky Amelia, fermati con l'accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere, in concorso con il connazionale In

Macerata - Pamela stordita e poi uccisa a coltellate. Indagini alla stretta finale : Macerata - stordita in salotto con un colpo alla tempia, uccisa con coltellate al fegato e poi trascinata sulla meravigliosa, grande terrazza con vista sui Sibillini: è lì, in quei quaranta metri ...

Pamela MASTROPIETRO - MACERATA/ Delitto rituale : due coltellate e un colpo in testa - uccisa dal ‘gruppo’ : Delitto PAMELA MASTROPIETRO , ultime notizie MACERATA : Delitto rituale , ipotesi dopo risultati autopsia. "Morta con 2 coltellate al fegato e colpo in testa : uccisa dal gruppo di nigeriani"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l'ombra dell'omicidio rituale : Lo scempio sul corpo sembra rimandare ai crimini tribali diffusi nei villaggi nigeriani. Intanto dagli esiti degli esami istologici appare ormai chiaro come ad uccidere la ragazza siano state due coltellate , inferte quando era ancora vita. Impossibile provare la violenza sessuale.

Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l'ombra dell'omicidio rituale Lo scempio sul corpo sembra rimandare ai crimini tribali diffusi nei villaggi nigeriani. Intanto dagli esiti degli esami istologici appare ormai chiaro come ad uccidere la ragazza siano state due coltellate, inferte quando era ancora vita. Impossibile provare la violenza sessuale.

Pamela uccisa dal branco dei profughi spacciatori : Pamela Mastropietro è stata uccisa dal branco. Ormai non c'è più alcun dubbio sulla fine atroce della 18enne romana il cui corpo è stato rinvenuto vicino a Macerata, sezionato in oltre venti pezzi e rinchiuso in due trolley. Ieri la svolta nelle indagini, con il fermo di altri due indiziati: Lucky Desmond, 22 anni, già indagato con l'accusa di aver venduto eroina alla giovane e Awelima Lucky, 27enne, rispettivamente di Montecassiano e ...