Palazzo Marino punta sulla festa diffusa | oltre 70mila euro ai municipi per eventi di zona

Milano. A Palazzo Marino incontro con Maddalena Capalbi : Domenica 11 febbraio, alle ore 10:30, presso l’Aula consiliare a palazzo Marino si terrà il nuovo incontro di ‘Area P

Palazzo Marino in campo per promuovere la prevenzione del tumore al seno : Riportare attenzione tutto l’anno sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e offrire risposte concrete e all’avanguardia per migliorare la

Domenica 11 febbraio nuova stagione 2018 di Palazzo Marino in Musica : Inaugura Domenica 11 febbraio la nuova stagione 2018 di Palazzo Marino in Musica, che giunge quest’anno alla sua settima edizione

Palazzo MARINO. A MARIA GAETANA AGNESI SARÀ DEDICATA LA SECONDA EDIZIONE DI #STEMINTHECITY : ... L iceo S tatale GAETANA AGNESI di Milano, Assolombarda, STEAMiamoci - realizza un palinsesto trasversale di eventi per ricordare e raccontare la figura della AGNESI: spettacoli, incontri, cult night,...

Ema Milano. Palazzo Marino ricorre al tribunale UE : Sulla vicenda Ema il Comune di Milano ha deciso di ricorre al tribunale UE. Lo ha comunicato Palazzo Marino in una

Milano. A Palazzo Marino la mostra Polvere di stelle : Nell’ambito delle iniziative di “Milano è memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, su iniziativa del Consiglio comunale, fino al 2 febbraio Palazzo Marino ospiterà la mostra fotografico-pittorica “Polvere di stelle”. La mostra è realizzata dagli artisti Tom Porta e…Continua a leggere →

Arnie sul tetto di Palazzo Marino per produrre il miele Milano : Collocare due o tre Arnie sul tetto di Palazzo Marino per far conoscere l'apicoltura e produrre piccole quantità di miele «che potrebbe essere denominato miele di Palazzo Marino -Milano ed essere donato dall'amministrazione in particolari occasioni». La richiesta è contenuta nell'ordine del giorno approvato nei giorni scorsi dal Municipio 1, un progetto che sarebbe a costo zero per il Comune, BeeCity Milano - ...

Annullate 105mila multe. Così Palazzo Marino perde milioni di euro : Sono 105mila le contravvenzioni che il Comune di Milano ha dovuto annullare nel biennio 2016-2017. L' «autotutela» è la possibilità, per la pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine prevenire possibili conflitti con altri soggetti. In pratica si tratta di multe sbagliate che la polizia locale cancella per vizi di forma o tempistiche. I motivi? Sanzioni ...

Milano. Il presepe di Città di Castello a Palazzo Marino : Ricreato attraverso la riproposizione degli stili architettonici che li caratterizzano, in cui la natività è volutamente posizionata al centro, come in un paese lo è la piazza principale, dove trovano collocazione i punti di riferimento della comunità. E’ il piccolo…Continua a leggere →

Milano. Palazzo Marino al fianco di chi si prende cura degli animali : Il Comune di Milano si pone al fianco di chi si prende cura degli animali del territorio. Palazzo Marino ha stanziato 60 mila euro a favore delle attività a carattere continuativo svolte nel 2017. Si tratta di una misura di…Continua a leggere →

A Palazzo Marino a Milano si sperimenta un nuovo piano sicurezza : Milano, 11 dic. (askanews) Da questa mattina il Comune di Milano sperimenta la nuova procedura per gli accessi a Palazzo Marino nell'ambito di un rafforzato piano per la sicurezza. I vigili urbani in ...

Blitz di CasaPound in Consiglio - primo giorno di metal detector a Palazzo Marino e controlli su chi entra : Le misure di sicurezza sono state introdotte dopo il Blitz di CasaPound in Consiglio comunale, lo scorso giugno. Da oggi verranno controllate anche borse e...

Se anche Palazzo Marino è off limits per i disabili : Avrebbe voluto portare il proprio contributo sul progetto di riqualificazione del quartiere popolare Villani-Giuffrè. Il punto di vista di un cittadino disabile. Sul progetto che rientra all'interno del Piano periferie lanciato un anno fa dal sindaco era convocata martedì scorso una commissione a Palazzo Marino, sul palchetto dei relatori l'assessore ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti, il delegato del sindaco alle periferie Mirko ...