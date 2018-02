Paesi Bassi | ministro si dimette | mentì su Putin

Cinque persone sono morte in incidenti legati al cattivo tempo in Germania e nei Paesi Bassi : Cinque persone sono morte in incidenti legati al cattivo tempo in Germania e nei Paesi Bassi, dove da giorni ci sono tempeste con venti fino a 140 km/h. Tre persone sono morte nei Paesi Bassi e una in Germania dopo The post Cinque persone sono morte in incidenti legati al cattivo tempo in Germania e nei Paesi Bassi appeared first on Il Post.