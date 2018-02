: Scandalo Oxfam, sotto accusa il numero uno della Ong. Parla una talpa, insabbiati altri casi di molestie anche in G… - Agenzia_Ansa : Scandalo Oxfam, sotto accusa il numero uno della Ong. Parla una talpa, insabbiati altri casi di molestie anche in G… - NotizieIN : Oxfam,insabbiati dal vertice gli abusi - CybFeed : #BreakingNews Oxfam,insabbiati dal vertice gli abusi -

Nuovi rivelazioni del Times di Londra sullo scandalo sessuale che travolge,la più grande Ong umanitaria presente in 60 paesi del mondo.Dopo le dimissioni della numero due,Penny Lawrence, il Times accusa il numero uno della Ong Mark Goldring di essere stato messo a conoscenza dianche recenti segnalati dall'ex garante interna per la tutela delle norme,Helen Evans,ma di averli ignorati completamente. Per il Times già nel Ciad nel 2006,come a Haiti nel 2011,funzionari della Ong furono coinvolti in episodi analoghi.(Di martedì 13 febbraio 2018)