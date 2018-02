“Ora mangia… e impara” Ha appena 2 mesi e non sa che la madre è un mostro Il piccolo

caffeinamagazine

: Usciamo così, con Higuain che si mangia un gol fatto e sbaglia un rigore. Vincere oggi era fondamentale. Ora ci vuo… - Luca1195 : Usciamo così, con Higuain che si mangia un gol fatto e sbaglia un rigore. Vincere oggi era fondamentale. Ora ci vuo… - _Llama_ajol_ : @wm_doyeonn MA SEI SCEMA? ORA..TI FACCIO VEDERE IODHDIEBX -esce della cioccolata e se la mangia, DA SOLA.- - chiara_mangia_ : Lo dico già da ora. Cedric Diggory deserved better?? #HarryPotter -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Nessuno riesce a capire come una mamma 22enne possa essere arrivata a tanto. Un bambino, ilJames Huges ha vissuto solo 58 giorni tra le braccia della sua aguzzina. Hannah Turtle, a un anno e mezzo dalla tragedia, è arrivata la resa dei conti. Dopo aver ucciso il figlio avvelenandolo con farmaci antidepressivi e soffocandolo tenendogli le mani sulla bocca per dieci minuti, è comparsa in tribunale, alla Mold Crown Court, sotto il peso di sei accuse, tre di maltrattamenti, due di somministrazione di veleno e una di omicidio. Hannah, che in precedenza si era dichiarata innocente e che all’epoca assumeva farmaci contro la depressione, ha detto di aver sentito delle voci che le dicevano che era unacattiva e che non meritava di avere quel bambino. La tragedia, avvenuta nel giugno 2016 a Shotton, nel Galles del nord, era stata preceduta da alcuni episodi che ...