Omicidio nelle campagne di Riesi | ucciso un ausiliario ospedaliero

Svolta nelle indagini sull'Omicidio di Pamela - parla il nigeriano arrestato Video : Diventa sempre più complicata per gli inquirenti la vicenda che ha portato all'arresto del ragazzo 28enne di origini nigeriane #Innocent Oseghale, accusato in primo momento di aver ucciso e fatto a pezzi la giovane #Pamela Mastropietro. Fino ad ora sarebbero svariate le teorie sulla vicenda ed oggi il nigeriano è stato ascoltato presso la Procura di Macerata in merito alle accuse mosse nei suoi confronti. L'imputato ha risposto alle domande ed ...

