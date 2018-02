Omicidio di Pamela Mastropietro | pugnalata quando era viva

Jessica e Pamela : due casi - due storie di Omicidio : Una a Macerata, l'altra a Milano. Giovani ammazzate con lucida efferatezza a distanza di qualche giorno. Analogie e divergenze della loro morte

Pamela - due coltellate al fegato e il difensore : 'Forse è un Omicidio rituale' : L'ha uccisa un gruppo di persone con 2 coltellate al fegato e un colpo alla tempia. Sono dati che emergono dall'autopsia di Pamela Mastropietro e da cui discende un elemento inquietate: lo ...

Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l'ombra dell'Omicidio rituale : Lo scempio sul corpo sembra rimandare ai crimini tribali diffusi nei villaggi nigeriani. Intanto dagli esiti degli esami istologici appare ormai chiaro come ad uccidere la ragazza siano state due coltellate, inferte quando era ancora vita. Impossibile provare la violenza sessuale.

Macerata - Ris in casa dei nigeriani - e spunta quarto indagato per Omicidio Pamela : Troppi tasselli mancano ancora al puzzle investigativo per ricostruire le ultime ore di vita della 19enne romana. Intanto cambia il questore della città marchigiana: Vincenzo Vuolo, insediatosi solo 3 ...

Pamela Mastropietro - Macerata/ Ultime notizie : indagato un quarto nigeriano - ma nessuno per Omicidio : Pamela Mastropietro, Ultime notizie sull'omicidio di Macerata: indagato un quarto uomo nigeriano, la ricostruzione degli ultimi attimi di vita della ragazza(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:02:00 GMT)

Pamela Mastropietro - Meluzzi : 'C'è la mafia nigeriana dietro il suo Omicidio' Video : Secondo il noto psichiatra e opinionista televisivo Alessandro Meluzzi, il brutale omicidio della 18enne #Pamela Mastropietro potrebbe nascondere inquietanti scenari. Più specificatamente, come sostenuto dallo stesso Meluzzi in una intervista con il politico di 'Fratelli D'Italia' Guido Crosetto ripresa da un articolo del sito web 'L'Indiscreto', dietro l'omicidio della giovane ragazza ci potrebbe essere stata [Video] la mano della potente e ...

Omicidio di Pamela - c'è un quarto indagato. Nuovo sopralluogo Ris nell'appartamento di via Spalato : Gli uomini del Ris dei Carabinieri di Roma nell'appartamento mansardato di via Spalato 124 a Macerata dove gli inquirenti ritengono sia stata uccisa e smembrata Pamela

Pamela Mastropietro - Meluzzi : 'C'è la mafia nigeriana dietro il suo Omicidio' : Secondo il noto psichiatra e opinionista televisivo Alessandro Meluzzi, il brutale omicidio della 18enne Pamela Mastropietro potrebbe nascondere inquietanti scenari. Più specificatamente, come sostenuto dallo stesso Meluzzi in una intervista con il politico di 'Fratelli D'Italia' Guido Crosetto ripresa da un articolo del sito web 'L'Indiscreto', dietro l'omicidio della giovane ragazza ci potrebbe essere stata la mano della potente e pericolosa ...

Droga - coltelli e varechina : tutti i lati oscuri dell'Omicidio di Pamela : MACERATA - Come si fa a disarticolare le ossa di una persona senza vita, fino a togliere cartilagini e legamenti per poi ripulire i piatti e le teste delle ossa con la varechina? Con quale perizia è ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - il procuratore : "Le indagini non sono concluse" : Macerata, 11 febbraio 2018 - «Le indagini non possono ritenersi concluse ». La Procura di Macerata ha idee precise sulla morte di Pamela Mastropietro , ma attende ancora i risultati degli accertamenti ...

Pamela Mastropietro - i dubbi dello zio avvocato : “Lei aveva paura degli aghi”. L’ipotesi dell’Omicidio a sfondo sessuale : Marco Valerio Verni, zio di Pamela, la ragazza uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley a Macerata, e legale di famiglia, ha espresso i molti dubbi sull’omicidio della nipote e sull’annunciata chiusura del caso. Il legale in una intervista al Corriere della Sera esprime molte perplessità: “Per la Procura l’indagine è chiusa? Mi auguro voglia dire che quei tre hanno confessato. Spero che abbiano raccontato nel ...

Pamela - i tre nigeriani fermati per l’Omicidio di Macerata traditi da un sms : Pamela, i tre nigeriani fermati per l’omicidio di Macerata traditi da un sms Emergono nuovi dettagli all’indomani del fermo di altri due nigeriani, che si aggiungono a Innocent Oseghale, per l’omicidio di Pamela Mastropietro. A incastrarli ci sarebbero un sms e delle chiamate risalenti alla notte del delitto: “Contro di loro gravi indizi”.Continua a leggere […] L'articolo Pamela, i tre nigeriani fermati per ...