Olimpiadi PyeongChang 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chi batterà Shaun White? Per le medaglie bisogna sfiorare la perfezione : Si assegna nella notte italiana il titolo dell’halfpipe maschile nello Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti all’inseguimento dello statunitense Shaun White, autentico mostro sacro della specialità, che già in qualifica ha fatto intendere di volersi prendere il terzo titolo olimpico dopo Torino 2006 e Vancouver 2010, vendicando così il quarto posto di Sochi. Il 98.00 stampato da White nella seconda run ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin sogna dal trampolino normale - Akito Watabe sfida Germania e Norvegia : Il giorno della verità è arrivato. I migliori specialisti del pianeta si giocano le medaglie nella Gundersen NH che apre il programma della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Mercoledì 14 febbraio, alle 7.00 ora italiana, si parte con il salto dal trampolino normale HS109, un segmento di gara che potrebbe davvero mietere vittime illustri sulla falsariga di quanto è accaduto nel corso di una stagione di Coppa del ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si comincia dal gruppo B. Il team OAR apre con la Slovacchia. Curiosità per gli Stati Uniti : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018 può finalmente cominciare. Una delle discipline più attese dei Giochi Invernali, un lungo viaggio che culminerà con la finale dell’ultima giornata. Dodici le squadre partecipanti, divise in tre gironi: domani si comincerà con il gruppo B, quello sulla carta più equilibrato. C’è grande attesa per il debutto del team russo, l’OAR. Gli atleti sovietici si presentano a ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte al via lo short delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek pronti a brillare : Archiviata la pratica del Team Event, chiusa dalla squadra italiana al quarto posto, gli atleti azzurri di Pattinaggio artistico sono pronti scendere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per le competizioni di specialità dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. La prima gara sarà quella delle coppie di artistico, dove i colori azzurri saranno rappresentati da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : esordio di fuoco per l’Italia - prima il Canada e poi la Svizzera : l’Italia del Curling affronterà subito nella prima sessione del round robin la nazione più quotata di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ovvero il Canada dello skip Kevin Koe. La squadra azzurra formata da Joel Retornaz (third e skip), Amos Mosaner (fourth), Simone Gonin (second), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (alternate) dovrà quindi fare l’impresa della vita per aprire con un successo questo torneo, ma c’è un precedente che ...

Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , diretta streaming sul sito della Rai e su

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : Arianna Fontana perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 14 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno 26 gli azzurri impegnati nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon, si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica: sono queste le nostre carte di medaglia perché è difficile attendersi sorprese da altre gare. Debutta la squadra di curling maschile, impegnata anche le coppie di artistico. Di ...

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti volano in semifinale con una gara d’anticipo : Dopo la seconda giornata del gruppo A del torneo di Hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018, si conoscono già i nomi delle due semifinaliste. Sono Canada e Stati Uniti, che come nelle previsioni hanno vinto anche il secondo impegno del torneo e sono già certe di chiudere il raggruppamento ai primi due posti, ovvero le posizioni che garantiscono la certezza di giocare in semifinale, affrontando le vincenti dei playoff. Nel terzo incontro, ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Laura Dahlmeier per il tris nell’individuale - tante big per il riscatto. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano : Archiviate le prime due gare nel Biathlon femminile si riparte da zero. Domani è in programma la gara individuale che assegnerà il terzo oro di questi Giochi. Non è stata l’Olimpiade dell’Italia, fin qui. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno avuto le loro chance, soprattutto nella sprint, ma non sono riuscite a sfruttarle, complici situazioni ambientali poco favorevoli. Inutile ripensarci, però: serve ripartire e le azzurre hanno ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il palmares e tutte le medaglie di Federico Pellegrino. Un campione che non sbaglia mai : Federico Pellegrino si è consacrato conquistando una pazzesca medaglia d’argento nella sprint a tecnica classifica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il valdostano ha sconfitto Bolshunov in volata e si è dovuto inchinare solo al cospetto dell’inarrivabile Klaebo. Un risultato di assoluto prestigio per il valdostano che incrementa il proprio palmares, ormai degno di un fenomeno dello sci di fondo. Il campione del Mondo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari dello short program delle coppie (mercoledì 14 febbraio). Per l’Italia Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. START LIST short program coppie (ORE 02:00) Sottrarre ...