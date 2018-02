Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i risultati e i podi di martedì 13 febbraio

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 18^ - Germania in testa : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : OAR vince il bronzo nel torneo misto - Norvegia battuta 8-4 : Gli atleti olimpici della Russia hanno vinto la medaglia di bronzo nel torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Anastasia Bryzgalova e Aleksandr Krushelnitckii hanno sconfitto la Norvegia per 8-4. La coppia scandinava composta da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten ha provato a difendersi dall’onda d’urto dei Campioni del Mondo 2016 che però hanno messo il turbo negli ultimi tre end, vincendoli tutti ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finalmente si gareggia! Confermata la combinata - vento leggero : finalmente si gareggia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018! Dopo i rinvii della discesa maschile e del gigante femminile a causa del troppo vento, inizia il programma dello sci alpino in questa rassegna a cinque cerchi. Gli organizzatori hanno infatti confermato la regola disputa della combinata riservata agli uomini: partenza della discesa alle ore 03.30 (italiane); lo slalom alle ore 07.00. Sulla pista di Joengseon tira un lieve vento ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 13 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 FEBBRAIO) Diciotto italiani saranno in gara nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune delle nostre migliori carte da medaglia. Tocca a Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di sci di fondo: il valdostano è chiamato alla battaglia campale contro il colosso Klaebo. Spazio ad Arianna Fontana ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (martedì 13 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 febbraio) oggi martedì 13 febbraio si assegneranno ben otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si preannuncia una giornata davvero molto intensa e appassionante. L’Italia vorrà essere in prima fila con i vari Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Peter Fill. Spazio infatti ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 13 febbraio) : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: occhio a Fontana e Pellegrino(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 00:49:00 GMT)

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i campioni iridati della Svizzera sfidano il Canada per il primo titolo olimpico del doppio misto : Canada e Svizzera si sfideranno per conquistare il primo titolo olimpico del doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Le due squadre hanno rispettato il pronostico della viglia e ora si affronteranno per ottenere una storica medaglia d’oro. Andiamo quindi ad analizzare le due formazioni che vedremo in finale. Partiamo dal Canada, dove la mossa di puntare sull’inedita coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes è ...

5 storie dalle Olimpiadi Invernali che meriterebbero una serie tv : Le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, sono iniziate da qualche giorno e, tensioni politiche a parte, iniziano ad arrivare i primi risultati sul medagliere (per ora l’Italia si è aggiudicata solo il bronzo di Dominik Windisch per i 10 chilometri sprint maschile). Ma al di là delle competizioni, delle medaglie e dello sport, molto spesso sono le storie personali a colpire: atleti, ma anche allenatori, motivatori e ...

Olimpiadi Invernali 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medagliere e programma : combinata alpina a rischio? : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Fin dai quarti sarà battaglia : Le due azzurre sono andate molto bene in stagione in Coppa del Mondo, salendo entrambe sul podio e addirittura agli Europei hanno fatto doppietta con Valcepina davanti a Fontana. La portabandiera ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Fin dai quarti sarà battaglia : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 hanno finora dato all’Italia una sola medaglia, quella di Dominik Windisch nella sprint di biathlon, ma domani sarà una giornata molto importante per la squadra azzurra, perchè sul ghiaccio tornano Arianna Fontana e Martina Valcepina. La fantastica coppia dello Short track italiano sarà impegnata nei 500 metri, alla caccia di quella medaglia tanto attesa ed auspicabile all’inizio dei Giochi ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda vuole anche i 1500 metri maschili. Andrea Giovannini in cerca di riscatto : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nello Speed skating. Il Gangneung Oval sarà nuovamente teatro di sfida sul filo dei centesimi e la domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a porre termine all’egemonia olandese? Il quesito sorge spontaneo perché nelle tre specialità assegnanti medaglie (3000 metri femminili, 5000 metri maschili e 1500 metri femminili) il colore dei Paesi Bassi è stato dominante come ...

