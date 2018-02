Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | sesta giornata | mercoledì 14 febbraio | Come

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : Arianna Fontana perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 14 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno 26 gli azzurri impegnati nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon, si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica: sono queste le nostre carte di medaglia perché è difficile attendersi sorprese da altre gare. Debutta la squadra di curling maschile, impegnata anche le coppie di artistico. Di ...

Olimpiadi Invernali 2018 : Fontana d'oro e Pellegrino d'argento : Arriva la prima medaglia nobile per l'Italia alle Olimpiadi invernali 2018. A conquistarla è una delle protagoniste più attese, Arianna Fontana, che si arrampica fino alla medaglia d'oro nei 500 metri short track. Ma l'Italia, in questo 13 febbraio, sale sul podio pure con Federico Pellegrino, medaglia d'argento nello sci di fondo, specialità sprint. Partiamo però da Arianna Fontana, portabandiera azzurra alla cerimonia d'apertura coreana e ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (mercoledì 14 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (mercoledì 14 febbraio). In gara le due coppie italiane : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana - la giusta consacrazione di una campionessa nella storia : Missione compiuta! Arianna Fontana vince l’oro olimpico nei 500 metri dello Short track nella Gangneung Ice Arena ed entra di diritto nella storia dello sport italiano. Non ci sono parole per definire la portata della prestazione ottenuta dalla campionessa valtellinese. Lo aveva detto alla vigilia di questi Giochi Invernali di PyeongChang 2018 che il metallo pregiato era il suo obiettivo e lo ha centrato. Un successo per un’atleta ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il palmares e tutte le medaglie vinte da Arianna Fontana : Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500 metri. La prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è anche la prima della carriera per la pattinatrice valtellinese nella manifestazione a Cinque Cerchi. Un oro che Arianna ha atteso da tanti anni, che ha sfiorato nelle sue varie esperienze olimpiche e che alla fine è arrivato oggi al termine di una gara emozionante e che si è deciso sul ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg - Chiara Costazza e Irene Curtoni a caccia della top ten in slalom : Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali anche per quanto riguarda lo sci alpino femminile. Se fino ad ora abbiamo assistito a due rinvii e alla combinata maschile, stanotte si comincia con lo slalom femminile. La gara, articolata in due manche, vedrà la prima iniziare alle 2.15 e la seconda alle 5.45. Per quanto riguarda l’Italia, si tratta della gara in cui la nostra Nazionale ha meno possibilità di centrare la medaglia. Le azzurre, sia ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di martedì 13 febbraio. Arianna Fontana in trionfo - argento Pellegrino! : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di martedì 13 febbraio. SNOWBOARD: Halfpipe femminile: 1) Chloe Kim (USA) 2) Liu Jiayu (Cina) 3) Arielle Gold (USA) CURLING: Torneo misto: 1) Canada 2) Svizzera 3) OAR SCI ALPINO: Combinata maschile: 1) Marcel Hirscher (Austria) 2) Alexis Pinturault (Francia) 3) Victor Muffat-Jeandet (Francia) SHORT ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con l’oro di Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger concede il bis. Andrea Voetter decima : Un dominio assoluto, a mettere la ciliegina sulla torta su un quadriennio da vera Cannibale. Da Sochi 2014 a PyeongChang 2018 non cambia la musica: Natalie Geisenberger è campionessa olimpica per quanto riguarda lo Slittino singolo femminile. Quattro manche dove l’atleta nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato spazio alle avversarie: senza rischiare più di tanto (con la paura di sbagliare come il connazionale Felix Loch), è scesa in ...