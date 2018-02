Olimpiadi invernali 2018 | le gare e il programma di oggi

Olimpiadi invernali 2018 : Fontana d'oro e Pellegrino d'argento Video : Arriva la prima medaglia nobile per l'Italia alle Olimpiadi invernali 2018 [Video]. A conquistarla è una delle protagoniste più attese, #Arianna Fontana, che si arrampica fino alla medaglia d'oro nei 500 metri short track. Ma l'Italia, in questo 13 febbraio, sale sul podio pure con #Federico Pellegrino, medaglia d'argento nello sci di fondo, specialita' sprint. Partiamo però da Arianna Fontana, portabandiera azzurra alla cerimonia d'apertura ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : questa notte al via lo short delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek pronti a brillare : Archiviata la pratica del Team Event, chiusa dalla squadra italiana al quarto posto, gli atleti azzurri di Pattinaggio artistico sono pronti scendere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per le competizioni di specialità dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. La prima gara sarà quella delle coppie di artistico, dove i colori azzurri saranno rappresentati da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, ...

FEDERICO PELLEGRINO/ Sci di fondo sprint è argento! L'azzurro : non ho ancora finito (Olimpiadi invernali 2018) : FEDERICO PELLEGRINO sci di fondo: è medaglia d'argento per L'azzurro nello sprint! Terzo podio per l'Italia alle olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang.

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : esordio di fuoco per l’Italia - prima il Canada e poi la Svizzera : l’Italia del Curling affronterà subito nella prima sessione del round robin la nazione più quotata di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ovvero il Canada dello skip Kevin Koe. La squadra azzurra formata da Joel Retornaz (third e skip), Amos Mosaner (fourth), Simone Gonin (second), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (alternate) dovrà quindi fare l’impresa della vita per aprire con un successo questo torneo, ma c’è un precedente che ...

Le foto di oggi delle Olimpiadi Invernali : E le cose essenziali da sapere sulla settima giornata di gare, dove è arrivato anche il primo oro per l'Italia The post Le foto di oggi delle Olimpiadi Invernali appeared first on Il Post.

ARIANNA FONTANA / Short track 500 m - è medaglia d'oro! Le reazioni sui social - Olimpiadi invernali 2018 - : ARIANNA FONTANA finale Short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra punta alla medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali.

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : sesta giornata - mercoledì 14 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , diretta streaming sul sito della Rai e su ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : Arianna Fontana perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 14 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno 26 gli azzurri impegnati nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon, si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica: sono queste le nostre carte di medaglia perché è difficile attendersi sorprese da altre gare. Debutta la squadra di curling maschile, impegnata anche le coppie di artistico. Di ...

Olimpiadi invernali 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medagliere e italiani : doppietta tedesca nello slittino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (mercoledì 14 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...