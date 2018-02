Nonna Peppina ancora fuori casa | Disattesa la norma in suo favore

Aspiranti Miss Italia - tronisti ed ex Gf - l'amico di Maradona e l'avvocato di Nonna Peppina : ecco tutti i candidati 'pop' dei partiti - di C. : Restando al mondo dello sport, l'atleta paraolimpica Giusy Versace è stata confermata come capolista per Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese. Per il collegio plurinominale Lazio 3 del ...

Aspiranti Miss Italia - tronisti ed ex Gf - l'amico di Maradona e l'avvocato di Nonna Peppina : ecco tutti i candidati "pop" dei partiti : Calciatori, Aspiranti Miss Italia, tronisti, ex concorrenti del Grande Fratello. Qualcuno già parla di ritorno del "velinismo" ma tant'è: da Forza Italia (che, non stupisce, guida la classifica) al Movimento 5 Stelle fino al Pd, le liste dei partiti sono condite di vip, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, come ad ogni tornata elettorale che si rispetti. La popolarità si conferma così una scorciatoia ...

Nonna Peppina non potrà passare Capodanno nella casetta di legno : Nonna Peppina rifiuta di abbandonare un vecchio container vicino alla sua casa resa inagibile dal terremoto e vicino alla casetta di legno nella frazione di San Martino. Secondo il magistrato non ...

Terremoto : respinta l’istanza di dissequestro della casa di Nonna Peppina : Il gip di Macerata ha respinto l’istanza di dissequestro della casetta in legno abusiva, costruita dai parenti di Giuseppa Fattori, nota ormai come “nonna Peppina“: secondo il magistrato non sarebbe stata presentata tutta la documentazione richiesta. “nonna Peppina”, la 95enne di Fiastra diventata il simbolo degli sfollati del Terremoto, rifiuta di abbandonare un vecchio container vicino alla sua casa resa inagibile ...

Paura per Nonna Peppina : in ospedale per una crisi respiratoria - sta meglio : La 95enne di San Martino di Fiastra ha avuto un malore ed è stata portata in Pronto Soccorso. Ora è dalla figlia perché nel container fa troppo freddo, ma il suo sogno è tornare nella casetta di legno

Paura per Nonna Peppina : in ospedale per una crisi respiratoria : Momenti di Paura per Giuseppa Fattori, da tutti conosciuta come nonna Peppina, la 95enne diventata simbolo degli sfollati del terremoto. L'anziana aveva lasciato il suo minuscolo container da pochi giorni per il...

Nonna Peppina in ospedale : nel container è troppo freddo : troppo freddo per lei nel container. In quella casa-non-casa in cui è costretta a vivere dopo lo sfratto, Nonna Peppina non riesce a stare. Ieri ha accusato problemi respiratori ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Civitanova Marche dalle figlie. Oggi per fortuna è fuori pericolo, ma per alcuni giorni - almeno finché le condizioni meteo non miglioreranno - andrà a vivere dalle figlie.Giuseppina Fattori, 94 anni, è diventata ...

Terremoto : malore per Nonna Peppina - dimessa da ospedale : nonna Peppina, la 95enne di San Martino di Fiastra (Macerata) diventata un simbolo del popolo del Terremoto, ha accusato problemi respiratori: è stata dimessa ieri dall’ospedale di Civitanova Marche. Giuseppa Fattori ha dovuto lasciare la sua casetta di legno ed è andata a stare a casa di una delle figlie. L'articolo Terremoto: malore per nonna Peppina, dimessa da ospedale sembra essere il primo su Meteo Web.