Nino Formicola ironizza su Alessia Marcuzzi | “Vada a casa”

Nino FORMICOLA/ Franco Terlizzi e l'inno di Mameli (Isola dei famosi 2017) : NINO FORMICOLA è diventato molto amico di Franco Terlizzi. Ha cercato di insegnarli l'inno di Mameli ma il comico ha anche parlato delle strategie sull'Isola dei famosi 2018(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:47:00 GMT)

Zuzzurro/ Chi era la 'spalla' del duo con Gaspare. Il ricordo di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018 : Zuzzurro, del duo comico con Gaspare, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, è ancora vivo nel ricordo dei telespettatori italiani che hanno amato i tempi d'oro dei varietà comici(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:00:00 GMT)

Nino Formicola piange disperato sull’Isola : la vita dopo la morte di Andrea Brambilla : Nino Formicola piange all’Isola dei Famosi: il momento difficile dopo la morte di Andrea Brambilla Gaspare e Zuzzurro, per il suo contributo dato a questo duo comico è soprattutto ricordato Nino Formicola oggi dal pubblico italiano. Dietro a un bel ricordo, però, Nino Formicola nasconde tanta tristezza e nostalgia per ciò che, ormai, è andato […] L'articolo Nino Formicola piange disperato sull’Isola: la vita dopo la morte di ...

FRANCO TERLIZZI/ La "strana" coppia con Nino Formicola. Il doloroso ricordo del padre (Isola dei Famosi 2018) : FRANCO TERLIZZI ha raccontato a Craig Warwick dell'abbandono del padre, il quale ha lasciato sua madre senza un soldo. Il personal trainer ha stretto amicizia on Formicola.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:23:00 GMT)

Nino FORMICOLA/ La frase shock : “O si fa il gioco dei mimi o ti suicidi” (Isola dei famosi 2018) : NINO FORMICOLA, da molti conosciuto come Gaspare, sta insegnando epica e geografia al naugrafo di Sarannoisolani Franco Terlizzi, dando vita a momenti comici.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 09:11:00 GMT)

Nino FORMICOLA/ Video : "Io e Zuzzurro dei precursori della comicità" (Isola dei Famosi 2018) : NINO FORMICOLA parla della comicità del duo con Zuzzurro mentre è impegnato nel reality show L'Isola dei Famosi. Per Gaspare sarà un grande sfida. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:52:00 GMT)

Isola dei famosi - Nino Formicola ai naufraghi : 'Facciamo il gioco dei mimi o qua si muore' : Il pericolo maggiore per i naufraghi all'Isola dei famosi non è tanto soffrire la fame o i morsi continui degli insetti, ma la noia. Soprattutto per un iperattivo come il mitico comico Nino Formicola, ...

Isola - Nino Formicola e lo sfogo choc : 'Una rottura di balle - o facciamo il gioco dei mimi o ti suicidi' : 'È una rottura di balle, o facciamo il gioco dei mimi o ti suicidi' . Sono passati solo tre giorni e i naufraghi dell' Isola dei Famosi sono già allo stremo. Tra fame, tensioni, liti, il clima non è ...

Isola - Nino Formicola e lo sfogo : 'Una noia o facciamo il gioco dei mimi o ti suicidi' : 'È una rottura di balle, o facciamo il gioco dei mimi o ti suicidi' . Sono passati solo tre giorni e i naufraghi dell' Isola dei Famosi sono già allo stremo. Tra fame, tensioni, liti, il clima non è ...

Isola dei Famosi 2018 : Gaspare (Nino Formicola) : Gaspare L’Isola dei Famosi ha mai avuto un concorrente portavoce del pubblico? A detta del comico Gaspare, tra i naufraghi della tredicesima edizione, no: “Parto perché sull’Isola non c’è mai stato un attento critico che potesse dar voce ai pensieri dei telespettatori”, afferma. Isola dei Famosi 2018: chi è Gaspare Conosciuto come Gaspare del duo Zuzzurro e Gaspare, il suo vero nome è Nino Formicola, nato a Milano ...