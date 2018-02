New York | il proprietario del palazzo cancella i murales | condannato a risarcire i

A New York corre Michael Kors : Brilla l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,13%. Lo scenario su base settimanale di Michael Kors rileva un allentamento della curva ...

Vola a New York Alcoa : Seduta decisamente positiva per il colosso dell'alluminio , che tratta in rialzo del 2,34%. La tendenza ad una settimana di Alcoa è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

L'Ad del New York Times : la carta stampata ha 10 anni di vita : ha detto che spera che la carta continui a sopravvivere a lungo ma che è naturale che arrivi un momento in cui cesserà di esistere."Decideremo semplicemente facendo riferimento all'economia e ...

New York : amplia il rialzo Under Armour : Protagonista Under Armour , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,44%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Under Armour ...

Sfilate di New York : le scarpe più belle : New York è la prima delle quattro tappe di Fashion Week in cui i designer presentano le loro creazioni per l’Autunno/inverno 2018-19. LEGGI ANCHETutte le Sfilate AI 2018/19 della New York Fashion Week In fatto di scarpe è chiaro che il trend più hot della prossima stagione sarà la scarpa a punta, anzi a puntissima, come si indossavano negli anni Novanta, e meglio ancora se tempestata di strass. LEGGI ANCHEI look dei vip in front row alle ...

New York Fashion Week A-I 2018. La sfilata Calvin Klein in diretta streaming : Tweets di @iodonna Argomenti Calvin Klein Fashion Week new York 2018/2019 sfilate autunno inverno 2018/2019 Articolo precedente Top five 12 " 18 febbraio: 5 pezzi da comprare questa settimana Nessun ...

Lo Stato di New York fa causa a Weinstein : Saltano le trattative per vendere lo studio fondato da Harvey Weinstein e dal fratello Robert, dopo che la società è stata citata in giudizio dal procuratore dello Stato di New York. Un altro duro ...

Nba - Philadelphia-New York 108-92 - slitta l'esordio di Belinelli : Non arriva l'esordio di Marco Belinelli contro New York, Philadelphia comunque regola i Knicks e conquista il suo quarto successo consecutivo. Philadelphia-New York 108-92 Un paio di ore dopo la firma ...

New York : amplia il rialzo Cbre : Grande giornata per Cbre , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cbre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&...

New York : in acquisto Fortune Brands Home & Security : Ottima performance per Fortune Brands Home & Security , che scambia in rialzo del 2,90%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fortune ...

New York Fashion Week - la moda «umana» di Willy Chavarria : Willy Chavarria è uno dei Fashion designer contemporanei più amati per le sue creazioni genderless. Lo stilista, originario di San Joaquin Valley, ha aperto il suo primo negozio nel 2005, che si è evoluto poi nella sua etichetta personale e in uno showroom newYorkese che fonde moda e lifestyle. Negli ultimi anni le sue collezioni hanno subito una grande metamorfosi, passando dallo streetwear iniziale agli abiti da sera con capi in pelle, per ...

Alla New York Fashion Week sfilano le donne colpite dal cancro al seno. E fanno la storia : Ballerine o imprenditrici, casalinghe o modelle, famose e non: ad accomunare le donne che hanno sfilato per la New York Fashion Week è il desiderio di mostrare la propria forza e coraggio, ben oltre la malattia. Il cancro al seno da cui sono sopravvissute non le definisce. "Non siamo vittime" ribadiscono con le parole, ma anche la baldanza, la sicurezza con cui sfilano per il secondo Cancerland Fashion Show.La sfilata di lingerie per la ...

Molestie sessuali - lo Stato di New York cita in giudizio Weinstein : Nuova puntata dello scandalo Molestie sessuali che vede protagonista Harvey Weinstein. Ora lo Stato di New York ha annunciato di aver citato in giudizio la sua casa di produzione cinematografica in quanto non avrebbe protetto le sue impiegate dagli abusi.Weinstein, il fratello Bob e la società - che sta cercando un acquirente e secondo il Wall Street Journal sarebbe stata valutata meno di 500 milioni di dollari - sono accusati di "gravi ...