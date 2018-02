Nel mare magnum di internet priorità alla sicurezza

Sisma di 6.0 Nel mare delle Filippine : 03.30 Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato alle 2.11 ora locale a largo delle isole Marianne Settentrionali, nel Mare della Filippine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Lo riporta il sito di Ingv, il Centro nazionale terremoti. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Operai Fincantieri in corteo - Castellammare ripiomba Nell'emergenza : Una città senza amministrazione e ora anche senza lavoro. Le tute blu Fincantieri dopo anni ritornano a manifestare per le strade e bloccano per un'ora il viale Europa, importante arteria cittadina ...

Nel Niger che aspetta i soldati italiani : “Fermare i migranti? Perdete tempo” : Stiamo in guardia! Verità nuove si annunciano in questa parte del mondo corrosa dalla miseria con la lentezza di una malattia. Non facciamo i gradassi con le nostre armate luccicanti e il drenaggio dei migranti «a casa loro». Arrivo in Niger, Paese chiave del passaggio della Migrazione, per raccontare il luogo dove l’Italia sta per mandare 470 sold...

Paura a La Spezia - pescatori cadono in mare Nella notte : salvati dai Vigili del Fuoco : Paura nella notte a Santa Teresa di Lerici, dove due pescatori sono caduti in mare la notte scorsa e sono successivamente stati salvati dai Vigili del fuoco. Uno dei due era in grave stato di ipotermia. L’allarme è scattato alle 23.30: i Vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti sul posto, vicino alla struttura di stabulazione dei mitili. I pompieri hanno trovato uno dei due aggrappato a uno scoglio e il secondo in acqua. Ignoto il ...

Sub si immerge in mare e muore Nel tarantino : Un sub di 27 anni, Antonio Rizzello, e’ morto ieri pomeriggio dopo essersi immerso nelle acque di Torre Colimena, nella marina di Manduria. Il giovane ha accusato un malore e ha anche lanciato un allarme ai familiari, ma non ce l’ha fatta. L’uomo e’ stato soccorso e riportato a riva, ma ogni tentativo di rianimazione e’ risultato vano. Sul posto, oltre ai militari della Guardia costiera e al personale del servizio ...

Ingv : scoperti 200 camini vulcanici Nel mare di Panarea : Scoperto nei fondali del mare di Panarea uno Smoking Land ovvero un campo di oltre 200 camini vulcanici.

Castellammare : frana Nella zona collinare - tre famiglie isolate : Castellammare. frana in via Vecchia Pozzano, crolla parte del costone della montagna: tre famiglie bloccate. Sul posto da questa mattina gli uomini del reparto operativo della protezione civile Ross e ...

“Trovato morto”. Choc Nel cast di Sex and the city - la notizia data dall’attrice. È Samantha a informare tutti sui social. Il cordoglio di fan e amici : Lutto per la stella della televisione e una morta avvolta nel mistero. A quanto si apprende infatti, il fratello della diva sarebbe stato trovato cadavere nelle scorse ore dopo aver fatto perdere le sue tracce lo scorso 30 gennaio. A darne l’annuncio è stata direttamente la sorella Kim Cattrall, la Samantha delle celebre serie di ‘Sex and the city’, è morto. Lo ha annunciato la stessa attrice su Twitter. Poche ore prima, ...

Schemi da evitare/ Fermare l'onda senza cadere Nella propaganda : Con Macerata siamo entrati nel mondo spietato e reale. Quello di Cottbus, cittadina tedesca al confine con la Polonia, in cui abitanti e rifugiati siriani si affrontano a colpi di coltello. Quello di ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : Nello skiathlon è dominio russo. Vincono Anastasia Sedova e Denis Spitsov. Settima Anna Comarella : Ultima prova a tinte russe per gli Under 23 ai Mondiali di categoria di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nello skiathlon si impongono, tra le donne, sulla distanza dei 15 km (7,5 km tc + 7,5 km tl), Anastasia Sedova, e tra gli uomini, sulla distanza dei 30 km (15 km tc + 15 km tl) Denis Spitsov. Anna Comarella fa registrare il miglior piazzamento azzurro di giornata, col settimo posto. Nella competizione femminile tripletta russa, con ...

Ciclismo - La Wilier Triestina Selle Italia Nella mani di Mareczko : ecco il roster per il Dubai Tour : ... corsa 2.HC organizzata da RCS Sport che si terrà dal 6 al 10 e che presenterà un percorso più esigente rispetto alle edizioni passate con l'arrivo impegnativo di Fujairah da aggiungere alla classica ...

Naufragio Nel Canale di Sicilia : Almeno 90 dispersi in mare : Almeno 90 persone sarebbero disperse in mare dopo il ribaltamento di un barcone a largo della Libia. Secondo le prime ricostruzioni sull'incidente, i migranti a bordo erano di origini pakistane. La rotta dell'imbarcazione molto probabilmente era orientata verso l'Italia attraverso il Canale di Sicilia. Ancora da chiarire le cause del Naufragio.I soccorritori sarebbero già sul posto e sono immediatamente scattate le ricerche dei ...