Nel Commonwealth iniziata discussione segreta per i successori di Elisabetta II

it.sputniknews

: Nel Commonwealth si pensa al 'dopo' Elisbetta - Pagina Nazionale - lanuovasardegna : Nel Commonwealth si pensa al 'dopo' Elisbetta - Pagina Nazionale - debernardisv : #Gambia. Rientra nel #Commonwealth -

(Di martedì 13 febbraio 2018) La questione è piuttosto complessa, poiché il ruolo di capo deldelle Nazioni non si trasmette per eredità e, quindi, non passa automaticamente al principe di Galles Carlo, in caso di ...