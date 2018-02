Napoli | Sarri espulso ma sarà in panchina contro la Spal

Napoli - Sarri fatica ad arrivare a 18 convocati per l’Europa League : intanto Giuntoli lavora ad un innesto : Napoli – Maurizio Sarri, in vista della gara contro il Lipsia, fatica a completare la rosa di 18 calciatori da schierare tra campo e panchina. Le assenze di Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hamsik, Mertens e Machach, costringeranno il tecnico del Napoli a fare qualche scelta ‘anomala’. Potrebbe andare in panchina ugualmente, per numero, un calciatore infortunato come ad esempio Milik, oppure potrebbe essere convocato un giovanissimo ...

Serie A Napoli - «Per Hamsik nulla di grave. Grande rispetto con Sarri» : Napoli - Juraj Venglos, procuratore di Hamsik , ospite stamattina sull'emittente Radio Crc, ha messo il focus sulla condizione del capitano: " Come sta? Non dovrebbe essere un problema serio per cui ...

Sarri si gode il Napoli ma l'organico lo spaventa : Una miscela , quasi, perfetta. Perché la grande bellezza Sarriana è accompagnata dall'unità di un gruppo ormai granitico. 'Siamo come una famiglia', ha spiegato Jose Maria Callejon. Tutti insieme per ...

Napoli - a Sarri il premio della critica. Ma in Italia il Festival non lo vince mai la canzone più bella : Sabato sera alle 21.55 il boato del San Paolo si è sentito pure al Teatro Ariston: mentre a Sanremo andava in scena la finale del Festival, a qualche chilometro di distanza il Napoli rimontava la Lazio in una partita determinante per la corsa per il titolo, con una prestazione strabiliante, forse la più bella ammirata in Serie A negli ultimi cinque anni. Roba da consegnare subito agli azzurri lo scudetto, e visto che c’eravamo pure la vittoria ...

Napoli-Lipsia - rivoluzione : Sarri cambia mezza squadra - chi al posto di Mertens? Video : Dopo l'ennesima buona vittoria da parte del Napoli di Maurizio Sarri nel complicatissimo match contro la Lazio di Simone Inzaghi, i partenopei sono pronti a dire la loro anche in #Europa League perché giovedì 15 febbraio è in programma l'ostica sfida con i tedeschi del Lipsia. La squadra azzurra, che continua a lavorare sottotraccia sul mercato per l'estate, [Video] parte sicuramente coi favori del pronostico, ma il tecnico Sarri avrebbe in ...

Jorginho al centro del progetto del Napoli : Sarri punta sempre su di lui : Dopo un primo tempo sottotono contro la Lazio, nella ripresa è salito in cattedra il fulcro del gioco del Napoli. Jorginho è stato prima decisivo con l’assist al bacio per Callejon poco prima dell’intervallo, poi autore di una super prestazione nel secondo tempo con gli azzurri che hanno raddoppiato i fraseggi corti arrivando a 861 passaggi […] L'articolo Jorginho al centro del progetto del Napoli: Sarri punta sempre su di lui ...

Giampaolo sulla possibilità di allenare il Napoli : “Sarri sarà azzurro a vita” : Grazie alla grandissima vittoria contro la Lazio, il Napoli è ancora primo in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. Il merito, oltre che dei calciatori, è anche di Maurizio Sarri, vero gioiello della squadra campana. L’allenatore ex Empoli ha raggiunto traguardi straordinari da quando è alla guida azzurra, infrangendo innumerevoli record e lottando spalla contro spalla con […] L'articolo Giampaolo sulla possibilità di ...

Napoli - per Sarri ampio turn-over in Europa League : Secondo la Gazzetta dello Sport si va già delineando in casa- Napoli l'undici anti- Lipsia di giovedì nell'andata dei sedicesimi di Europa League: in difesa Lorenzo Tonelli ed al suo fianco dovrebbe esserci Raul Albiol al ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Sarri deve fare a meno di Mertens e si concede qualche cambio : Riprendono le coppe europee. Il Napoli inizia la sua campagna in Europa League affrontando il Lipsia ai sedicesimi di finale. Gli azzurri sono approdati qui dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League al terzo posto, dietro al Manchester City e allo Shakhtar. Un piazzamento che sa di ripiego, dal momento che gli obiettivi europei dei partenopei erano ben altri. Il Napoli, però, ha le carte in regola per poter arrivare in fondo alla ...

Il Napoli migliore della storia - ma ora Sarri scopre l emergenza : Napoli - I risultati parlano chiaro: è il Napoli migliore della storia, superiore numeri alla mano perfino a quello dei due scudetti dell'era Maradona. I 63 punti in classifica dopo 24 giornate di ...

Il Manchester City e poi… il Napoli : i Sarri Boys incantano - alle spalle solo della squadra di Guardiola (forse) : Il Napoli continua ad incantare nel campionato di Serie A, nella gara di ieri gara fantastica contro la Lazio (una big del torneo) e risultato di 4-1 che non ha lasciato repliche. Gli azzurri giocano un calcio straordinario, i numeri parlano chiaro, il Napoli meglio di Barcellona, Juventus e Real Madrid e secondo solo al Manchester City. Infatti il pareggio di oggi del Barcellona contro il Getafe ha permesso al Napoli di balzare al secondo posto ...

