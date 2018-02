Napoli | Hamsik è certo | “lo scudetto è nostro”

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto? Quest'anno toccherà a noi» : Napoli - 'Non possiamo paragonarci alla Juventus che è uno dei club più forti e ricchi del mondo, ma le stiamo tenendo testa e vogliamo farlo fino alla fine. Sono sicuro del fatto che Quest'anno toccherà a noi vincere lo scudetto" . Parola di Marek Hamsik , centrocampista e capitano del ...

Hamsik : “Abbiamo fame di successi. A Napoli il calcio è tutto” : Marek Hamsik è sicuramente l’uomo copertina di questa stagione del Napoli grazie allo storico record di gol in maglia azzurra conquistato nel corso dell’annata in corso. Il capitano partenopeo, insieme ad Insigne&co, sta trascinando la squadra verso un obiettivo incredibile come lo scudetto e sta facendo sognare un popolo intero. Hamsik ha rilasciato una intervista ai microfoni […] L'articolo Hamsik: “Abbiamo fame di ...

Infermeria Napoli - le ultime sulle condizioni di Albiol e Hamsik : Infermeria Napoli – “Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. La squadra si è divisa in due gruppi e ha lavorato con il pallone dell’Europa League. Chi ha giocato dall’inizio contro la Lazio ha svolto, sul campo 1, attivazione, allenamento aerobico e di seguito partitina con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati su un circuito di forza e successivamente hanno ...

Napoli - Albiol ancora a parte : distrazione muscolare per Chiriches. Hamsik out col Lipsia? : In campionato continua a volare il Napoli, sempre primo dopo il fantastico 4-1 del San Paolo contro la Lazio. Altra risposta alla Juventus, che il giorno prima aveva vinto a Firenze, e nona vittoria ...

Serie A Napoli - «Per Hamsik nulla di grave. Grande rispetto con Sarri» : Napoli - Juraj Venglos, procuratore di Hamsik , ospite stamattina sull'emittente Radio Crc, ha messo il focus sulla condizione del capitano: " Come sta? Non dovrebbe essere un problema serio per cui ...

Napoli - le condizioni di Hamsik e le novità dal mercato degli “svincolati” : Il Napoli è alla ricerca di qualche innesto che possa dare profondità alla difesa di Sarri, sopratutto dato il nuovo infortunio occorso al terzino Ghoulam. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse per Siqueira, terzino sinistro ex Atletico Madrid e Benfica, interesse che resta vivo ma ci sono alcune perplessità relative allo stato fisico del calciatore. Si continuano a monitorare altri profili come quello di Milic, calciatore ex ...

Napoli - Hamsik lancia l'allarme : «Ho un gran dolore alla schiena...» : «Sapevamo sarebbe stata una gara difficile. La Lazio è una grande squadra, terza in campionato e con il dente avvelentato per le ultime due sconfitte subite. Sono forti e l'hano...

Napoli - Hamsik sostituto all’intervallo : ecco il motivo : Nella serata di ieri è andata in scena una gara spettacolare, quella tra Napoli e Lazio, netto successo per la squadra di Maurizio Sarri, gli azzurri tornano in vetta e sorpassano nuovamente la Juventus. Il Napoli deve fare i conti con qualche infortunio di troppo, Sarri già costretto a dover rinunciare a Ghoulam mentre nella gara contro la Lazio all’intervallo è stato costretto ad uscire Hamsik, al suo posto Zielinski. Secondo le ultime ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Azzurri con la squadra tipo - Hamsik e compagni per la vittoria : Il Napoli è pronto per tornare a giocare in campo internazionale. I partenopei, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, ripartiranno dall’Europa League: sotto con il Lipsia nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale. Giovedì 15 febbraio gli Azzurri saranno impegnati al San Paolo contro l’ostica formazione tedesca che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la banda di Sarri. Si preannuncia ...

Napoli - Hamsik : 'Vogliamo riprenderci il primo posto - ma la Lazio è forte' : Prima della gara contro la Lazio, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Premium Sport : 'Siamo abituati alla pressione ma non dobbiamo pensare al risultato della Juve ma alla nostra gara e a quello che dobbiamo fare. Io penso che la Lazio voglia fare bene, dobbiamo essere pronti ...

Napoli - cento panchine in Serie A per Sarri. Hamsik cerca il centesimo gol : Contro la Lazio Maurizio Sarri siederà per la centesima volta sulla panchina del Napoli in Serie A. La prima fu nell'agosto 2015, sconfitta 2-1 contro il Sassuolo con gol di Marek Hamsik. La ...

Napoli - allenamento esilarante : la reazione di Hamsik ed Allan [VIDEO] : Aumenta la consapevolezza in casa Napoli di poter vincere lo scudetto, testa a testa con la Juventus che potrebbe continuare fino al termine del torneo. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Benevento, adesso gli azzurri si preparano per il big match contro la Lazio di Simone Inzaghi che non sta attraversando un ottimo momento, sconfitta casalinga contro il Genoa ed in più caso Felipe Anderson nelle ultime ore. La ...

Benevento-Napoli - Hamsik : “Abbiamo dominato dopo il gol” : Come da abitudine, Marek Hamsik analizza la partita del Napoli all’indomani dell’impegno degli azzurri. Il capitano azzurro dice la sua sulla partita di campionato vinta per 2-0 nel derby contro il Benevento: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi – afferma lo slovacco – visto che i nostri avversari hanno beneficiato di uno spazio eccessivo […] L'articolo Benevento-Napoli, Hamsik: “Abbiamo dominato ...

Benevento-Napoli - Hamsik : “Abbiamo dominato dopo il gol” : Come da abitudine, Marek Hamsik analizza la partita del Napoli all’indomani dell’impegno degli azzurri. Il capitano azzurro dice la sua sulla partita di campionato vinta per 2-0 nel derby contro il Benevento: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi – afferma lo slovacco – visto che i nostri avversari hanno beneficiato di uno spazio eccessivo […] L'articolo Benevento-Napoli, Hamsik: “Abbiamo dominato ...