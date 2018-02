Napoli | blitz nella roccaforte del clan | sgominata piazza di spaccio sul tetto

Blitz contro clan a Napoli - 19 arresti : ANSA, - Napoli, 30 GEN - I Carabinieri di Napoli stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 19 indagati ritenuti appartenenti al gruppo ...

A Napoli blitz ai Quartieri Spagnoli - 19 arresti per droga e armi : Roma, 30 gen. , askanews, Napoli, 30 gen. , askanews, A Napoli blitz notturno dei carabinieri contro un gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia: 19 gli arresti. I ...

A Napoli blitz ai Quartieri Spagnoli - 19 arresti per droga e armi : Roma, 30 gen. , askanews, - Napoli, 30 gen. , askanews, - A Napoli blitz notturno dei carabinieri contro un gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia: 19 gli arresti. I ...

Napoli. Blitz in centro 19 arresti tra i Farelli : Operazione anticamorra in centro a Napoli. Nel mirino il clan dei Farelli. I Carabinieri partenopei hanno eseguito 19 arresti a

Blitz contro clan Napoli - 19 arresti : ANSA, - Napoli, 30 GEN - I carabinieri di Napoli stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 19 indagati ritenuti appartenenti al gruppo ...

Napoli - maxi blitz a Porta Nolana : task force contro gli ambulanti abusivi : Sono in corso, da stamani, a Napoli massicci servizi di controllo interforze a cui partecipano polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. I servizi di controllo stanno ...

Napoli senza bus e metropolitane : blitz della polizia per liberare i binari : Alta tensione alla stazione Piscinola della Linea 1, dove i lavoratori della ditta di pulizie Samir da questa mattina hanno occupato i binari, impedendo ai treni di uscire, per protestare contro il ...

Blitz contro clan Moccia - 45 arresti tra provincia Napoli e Lazio : Roma, 23 gen. (askanews) E' di 45 persone arrestate il bilancio dell'operazione anti camorra delle forze dell'ordine contro il clan Moccia radicato, in ampie aree della provincia di Napoli (Afragola, ...

Napoli - si ricomincia a ora di pranzo : a Bergamo serve un blitz - rebus Hamsik : Bergamo. Sul campo che resterà nella storia per la monetina di Alemao e per la rabbia di Arrigo Sacchi e di tutto il Milan di Berlusconi, il Napoli prova ad uscire dalla sosta invernale come...

Napoli - blitz della polizia municipale ai baretti di Chiaia : più di 500 verbali : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di locali nella zona dei baretti, tra via Bisignano e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - blitz Inter per Rafinha - Milan su Dzeko : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Napoli - De Laurentiis ha fretta : blitz da Sarri per la firma : Aurelio De Laurentiis è andato alle radici di Maurizio Sarri per rinsaldare, ulteriormente, il rapporto con il suo allenatore. Martedì, alla vigilia del cinquantanovesimo compleanno del tecnico ...

Calciomercato Napoli/ News - De Laurentiis : blitz da Sarri per blindarlo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato il proprio tecnico per parlare del rinnovo(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:10:00 GMT)

Napoli - blitz di De Laurentis a casa Sarri : rinnovo per blindarlo e togliere la clausola rescissoria : Secondo la Gazzetta dello Sport, dati gli interssamenti arrivati dall'estero con il Chelsea in pole position per il dopo-Conte, il presidente De Laurentiis si è recato a casa Sarri a Figline Valdarno ...