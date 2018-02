Mps giù in Borsa | -5% finale | con banche

Processo Mps-Alexandria - assolti Giuseppe Mussari - Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri : Tutti assolti in appello a Firenze gli ex vertici di Mps, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, per l'inchiesta sulla ristrutturazione del derivato Alexandria. In primo grado i tre imputati erano stati condannati a 3 anni e mezzo di reclusione oltre a 5 anni di interdizione.Stamattina i giudici si erano ritirati subito in camera di consiglio per la sentenza. L'accusa era di aver nascosto il "mandate agreement", il contratto per ...