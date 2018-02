MotoGP | la Ducati guarda con fiducia ai prossimi test sul tracciato di Buriram in

MotoGP Ducati - Ciabatti : «Petrucci dovrebbe cercare un nuovo team» : ROMA - Il 2018 sarà sicuramente un anno cruciale per uno dei protagonisti della passata stagione, Danilo Petrucci. Il pilota del team Pramac ha dimostrato in più di un'occasione di poter battagliare ...

MotoGP Ducati - Gudotti : «Miller ha un talento smisurato» : ROMA - In casa Ducati e precisamente nel Team satellite Alma Pramac si augurano di rivedere tra i protagonisti degli imminenti test di Buriram ancora Jack Miller, la sorpresa più lieta della tre ...

MotoGP Ducati - Dall'Igna : «Lorenzo ha tutto per vincere» : TORINO - La Ducati è al lavoro per preparare i test in Thailandia a pochi giorni dalla presentazione del team Aruba Ducati Superbike. Presente anche Gigi Dall'Igna, direttore di Ducati Corse, che ha ...

MotoGP Ducati - Lorenzo : «La moto mi dà buone sensazioni» : TORINO - Cresce la curiosità di vedere nuovamente all'opera la Ducati, con i piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, nei nuovi test sull'inedita pista thailandese di Buriram. Proprio il ...

MotoGP Ducati - Ciabatti : «Sepang è stato un buon inizio» : TORINO - La Ducati, nei test di Sepang, non solo ha ottenuto il miglior tempo, con il record della pista segnato da Jorge Lorenzo, ma ha piazzato anche ben cinque moto nei primi dodici posti. E così, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : la Ducati si conferma velocissima in Malesia - presto però per cantare vittoria… : La prima sessione di Test invernali del Mondiale 2018 di MotoGP è andata in archivio ed è tempo di bilanci per i team impegnati a Sepang (Malesia) per l’esordio ufficiale della stagione. Si può dire, senza timore di essere smentiti, che la Ducati si è espressa su livelli molto elevati. La nuova GP18, nata dalla mente dei tecnici di Borgo Panigale, si è dimostrata fin da subito veloce e consistente tra le mani dei due piloti Andrea ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Andrea Dovizioso : “Ho capito i vantaggi della nuova Ducati - a mio agio con la moto” : Andrea Dovizioso può tracciare un bilancio positivo sulla sua Ducati dopo i tre giorni di test a Sepang. Il vicecampione del mondo ha ben figurato sul tracciato malese e la moto ha dato le risposte che ci si attendeva, soprattutto in percorrenza di curva. Queste le dichiarazioni rilasciate dal forlivese al termine dell’ultima sessione di test. “E’ stato un test molto interessante, anche un po’ strano: ieri avevamo avuto dei problemi e non ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Jorge Lorenzo : “La Ducati è un capolavoro. Sto capendo come ottenere il massimo” : Jorge Lorenzo è stato letteralmente scatenato nell’ultima giornata di test a Sepang: lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista (1:58.830) e può lasciare soddisfatto la Malesia, avvicinandosi in maniera convinta al Mondiale di MotoGP 2018. Queste le dichiarazioni che l’iberico ha rilasciato al termine dei test: “Questo tempo sul giro dimostra che la nostra nuova moto funziona, mi dà un buon feeling. La Ducati è stata ...

MotoGP - Lorenzo : «La Ducati si avvicina a quella dei miei desideri» : SEPANG - Jorge Lorenzo ha chiuso con il botto la tre giorni di test a Sepang, piazzando il nuovo record della pista in 1'58'830. Costante il miglioramento del maiorchino durante tutti i test, ...

MotoGP - la Ducati inizia a far paura : Lorenzo fa il record : E' una Ducati che inizia a far paura alla concorrenza, quella che si comincia a intuire nel caldo torrido della Malesia. Alla pausa pranzo, quando mancano meno di 3 ore alla fine della prima sessione ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida” : Quarto tempo, a poco più di un decimo dal leader di giornata Maverick Vinales su Yamaha, Jorge Lorenzo conferma le impressioni avute nel day-1 di questi test a Sepang sulla nuova Ducati. Lo spagnolo, infatti, ha ribadito di trovarsi bene con la GP18, soprattutto in percorrenza, riuscendo a gestire la moto, in maniera migliore soprattutto in configurazione da gara. “Non abbiamo potuto migliorare più di tanto la moto, che è rimasta simile a ...

MotoGP - Test Sepang2018 : la seconda giornata ripropone una ottima Yamaha - cresce bene la Ducati mentre la Honda prosegue nella continuità : Cosa ci ha detto questa seconda giornata di Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang? Non ci ha regalato grosse novità, quanto conferme importanti. Su tutte, la Yamaha quest’anno è partita davvero con il piede giusto. Se l’anno scorso era il solo Maverick Vinales ad apprezzare la moto di Iwata (e ci ricordiamo bene come si è poi sviluppata la stagione, tra difficoltà e poca competitività) questa volta entrambi i piloti ...