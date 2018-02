MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps | in Borsa giù del 5 | 3% a quota 3 | 4 euro oggi | 13 febbraio

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa giù del 5% a quota 3 - 4 euro (oggi - 13 febbraio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps scende a quota 3,4 euro ad azione. Partita la ricerca di nuovi private banker. Ultime notizie live di oggi 13 febbraio 2018(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:29:00 GMT)

Azioni MPS - oggi è crollo annunciato. Nessun broker consiglia di comprare MONTE DEI Paschi : Del resto i primi a non credere nelle prospettive della banca toscana, finita praticamente sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono gli stessi broker. Sempre secondo ...

Isola dei Famosi - Don Mazzi : "Se MONTE ha un problema con la droga venga nella mia comunità" : La denuncia di Eva Henger in diretta all 'Isola dei Famosi ai danni di Francesco Monte ha fatto muovere anche Don Mazzi. Sulle pagine del settimanale DiPiù , Don Mazzi si dice pronto ad aiutare ...

EVA HENGER - "CASO DROGA" ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Pronta a perdonare Francesco MONTE? : Eva HENGER, assente nello studio dell'isola dei FAMOSI 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:41:00 GMT)

‘’Sono pentita…’’. Canna gate all’Isola dei famosi - Eva Henger lancia l’appello a Francesco MONTE : accuse - difese e colpi bassissimi : ”Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo”. Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all’Isola dei famosi dove ha denunciato l’uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. ...

“Francesco MONTE in studio a l’Isola dei Famosi”. Tutti lo aspettano. Dopo il caso ‘droga’ - l’ex naufrago si è tirato indietro - ma a Mattino 5 Federica Panicucci ha svelato la verità : Il ‘canna gate’ dell’Isola dei Famosi continua a tenere banco. Nessuno cede: Monte nega, Henger insiste. Proprio in questi giorni per l’affaire marjiuana, l’ex naufrago ha ricevuto il Tapiro d’ora da Striscia la Notizia che peraltro lo ha beccato con la sua ex cecilia Rodriguez. Da lì sono nati mille pettegolezzi su una presunta montatura, ma Ignazio Moser è intervenuto per tagliare corto e stabilire l’ordine: Chechu è sua. In tutto ciò, ...

L’Isola dei famosi : MONTE sarà in studio? La verità della Rinaldi : Nadia Rinaldi farà rivelazioni su Francesco Monte dopo L’Isola? Questa sera, martedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata de L’Isola dei famosi. Nello studio di Cologno Monzese Alessia Marcuzzi accoglierà Nadia Rinaldi, eliminata nella scorsa puntata. L’attrice romana farà delle rivelazioni sul caso canna-gate, magari incalzata dalle domande della conduttrice? Eva Henger ha accusato ...

FRANCESCO MONTE/ Dal “canna-gate” alla reunion con Cecilia Rodriguez? (Isola dei famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei famosi 2018 per FRANCESCO MONTE è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:30:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI/ "Contro" Eva Henger a "difesa" di Francesco MONTE : i fan divisi! (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI torna a condurre l'Isola dei Famosi 2018, ma il martedì sera per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano. La conduttrice riconquisterà il pubblico di Canale 5?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - scandalo droga/ Chi ha fumato con Francesco MONTE? Chiara Nasti pronta a dire la sua : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:32:00 GMT)