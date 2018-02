Miranda salta Genoa | stop 10 15 giorni

Serie A Inter - Miranda salta il Genoa : stop di 10/15 giorni : MILANO - Miranda si ferma, probabilmente per 10/15 di giorni: il difensore dell' Inter salta la partita contro il Genoa ed è in forse per quella successiva, contro il Benevento . I tempi di recupero ...

Inter - elongazione muscolare per Miranda : salta due partite - rientra per il derby : Un successo finalmente ritrovato, per l'Inter, ma pagato a caro prezzo. Infatti, al termine della gara col Bologna, i nerazzurri hanno preso atto dei diversi problemi fisici occorsi ai giocatori, tra ...