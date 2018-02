Mini - Connettività ampliata da nuove funzioni

quattroruote

(Di martedì 13 febbraio 2018) Laaumenta ladelle proprie vetture. Dopo aver introdotto un sistema dinfotaiment aggiornato sulle rinnovate Cabrio, tre e cinque porte esposte al Salone di Detroit, a partire dal mese di marzo tutti i modelli potranno essere equipaggiati con una sim card 4G incorporata e accedere a inedite funzionalità. I nuovi serviziConnected saranno disponibili in tre differenti pacchetti: Media, Navigation e Navigation Plus. Utilizzati in abbinamento alla specifica applicazione per smartphone, permetteranno la visualizzazione dei vari comandi sia rimanendo allinterno dellauto, sia stando al di fuori.Nuovi servizi digitali. Lelenco dei sistemi comprende, fra laltro, il Time-to-Leave Notifications, i messaggi per assicurare partenze in tempo utile, il Send to Car, per importare le destinazioni da uno smartphone allauto e il Remote Services, per visualizzare e gestire una serie ...