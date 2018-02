Milano | sfregiato il murales degli eroi siciliani Falcone e Borsellino

Blastingnews

: Un gesto ignobile non ferma la lotta alla mafia che Milano porta avanti ogni giorno con coraggio - BeppeSala : Un gesto ignobile non ferma la lotta alla mafia che Milano porta avanti ogni giorno con coraggio - Corriere : Sfregiato e ripulito il murale per Falcone e Borsellino: «denunciato» il colpevole - SkyTG24 : Milano, sfregiato e poi ripulito murales Falcone e Borsellino. FOTO -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Il, realizzato anel 2013 ad opera del writer siciliano Tunus, si trova presso corso di Porta Ticinese e raffigura i due giudici palermitani che dal 1992 (anno in cui vennero uccisi dalla mafia) rappresentano il simbolo della lotta contro la mafia.che, oggigiorno, sono riconosciuti in tutta Italia, tant’è che ogni anno sbarcano a Palermo studenti da tutta la penisola con la nave della legalità. Cortei, manifestazioni pacifiche, canti e cori che ricordano le gesta di questi “nuovi” che sono oggi esempio di giustizia, legalità e coraggio. Perché allora qualcuno dovrebbe averun simbolo tanto “presente”? Era già successo in passato Non è però la prima volta che un monumento raffigurante i due giudici viene danneggiato. È successo anche a Palermo, qualche mese fa, quando è stato rotto il busto raffigurante il giudice, presso una scuola dello Zen, ...