Milano Nei distributori MM sparsi per la città le bollicine battono la liscia

Voyager/ Anticipazioni 5 febbraio : la Sardegna e i sottorranei della Stazione Centrale di Milano - : Voyager, Anticipazioni 5 febbraio: in una serata dedicata al meglio, Roberto Giacobbo condurrà il pubblico di Raidue alla riscoperta di alcuni dei reportage più belli.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:05:00 GMT)

Ordine francescano - buco da 20 milioni nei bilanci per speculazioni finanziarie : tre frati vanno a processo a Milano : La Procura di Milano manda a processo tre frati accusati di essere i responsabili di un “buco” da 20 milioni di euro nelle casse francescane. I magistrati Adriano Scudieri e Sergio Spadaro hanno disposto la citazione diretta a giudizio per appropriazione indebita per gli ex amministratori di tre enti dei frati Minori, nell’inchiesta sulle speculazioni finanziarie di alcuni francescani. La richiesta della Procura, con cui i tre imputati vengono ...

Milano - treno di Trenord deragliato. Il tecnico : “Così si è rotto il binario. Una serie di difetti - forse anche nei lavori” : L’ipotesi più probabile è una “cattiva realizzazione della giuntura” dei due pezzi di rotaia accoppiata al “martellamento” per un “difetto di rincalzatura del binario”. Per questo si sarebbe staccata quella lastra di 23 centimetri nella parte superiore della rotaia causando l’incidente ferroviario all’altezza di Pioltello che ha provocato 3 morti e 46 feriti, 6 dei quali gravi: una serie di ...

Cresce l´aeroporto di Comiso : più voli da e per Roma con scalo a Fiumicino 5 giorni su 7. Sono 2 le rotte per Milano Linate nei ... : Duccio Gennaro Comiso Cresce e Catania si allarga. Le prospettive per la stagione estiva Sono incoraggianti per i due aeroporti della Sicilia orientale alla luce dei dati comunicati dalle compagnie ...

Le versano la droga dello stupro nei cocktail e la violentano - tre arresti a Milano : Tre italiani sono stati arrestati per violenza sessuale nei confronti di una ragazza che era stata invitata a uscire da un componente del gruppo e che poi è stata narcotizzata con le benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro, versata nel drink all'interno di un locale di Milano. L'episodio è avvenuto nell'aprile 2017 e oggi è stata comunicata l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare da parte dei ...

Dislessia nei bambini : a Milano il convegno “Dislessia : Strategie e tecnologie per l’inclusione” : Milano, 15 gennaio 2018 – In Italia circa il 3 per cento dei bambini e ragazzi è dislessico. Per parlare della problematica si terrà a Milano mercoledì 17 gennaio un convegno sulla Dislessia a cura del Premio Letterario “Una Città Che Scrive”. L’incontro si terrà presso il Samsung District alle ore 16.30 ed è patrocinato da [...]

Colapesce alla Santeria Social Club di Milano : una lezione di musica dai colori mediterranei : Sensazioni empiriche che sfuggono ai dati della scienza e ai dogmi della religione. Ed in questo trambusto di organi che si mescolano, un foglio di carta è stato sacrificato sull'altare. Il concerto ...

Final 8 di Coppa Italia - Milano-Cantù nei quarti : ROMA - L'ultima giornata del girone di andata, chiusa col colpo esterno di Venezia in casa dell'Olimpia Milano, ha assegnato gli ultimi posti per le Final Eight di Coppa Italia che si giocherà a ...

Car2go chiude il 2017 alla grande : 2 - 97 ml di utenti e +30% di clienti. Milano leader nei noleggi : ROMA - Con 2,97 milioni di utenti in tutto il mondo e un aumento dei clienti del 30%, Car2go chiude il 2017 coi botti, incrementando la sua leadership nel mercato del carsharing a flusso...

Milano capitale italiana delle nuove aziende : nei primi giorni del 2018 sono già 261 su 4mila : Un peso del 7% del capoluogo lombardo sul totale nazionale. Ogni giorno sono nate quasi 150 imprese in Lombardia e 800 nel resto del Paese

Milano - su 4mila aziende italiane nate nei primi giorni del 2018 700 sono lombarde : In Italia prima è Milano, con 261 imprese iscritte nei primi giorni del nuovo anno e un peso del 7% sul totale nazionale. Ogni giorno sono nate quasi 150...

Milano - pacchetto 'all inclusive' ai clienti per evadere il fisco : 25 nei guai per la maxi frode : La guadia di finanza di Brescia ha perquisito uno studio di commercialisti e scoperto una serie di società off shore

Smog - a Milano migliora qualità dell'aria : Pm10 torna nei limiti : Milano, 28 dic. (askanews) Pioggia e vento migliorano la qualità dell'aria a Milano e più in generale in Lombardia. Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Arpa, l'agenzia regionale per la ...

Milano : omicidio ex calciatore pianificato nei dettagli : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Un "omicidio pianificato nei dettagli" quello di Andrea La Rosa, ex calciatore il cui cadavere è stato ritrovato dai carabinieri all'interno di un bidone nascosto nel bagagliaio di un'auto due sere fa. Qui i suoi assassini lo avevano occultato con l'obiettivo di farlo s