Milano | bimbo cade sui binari della metro | salvato prima dell’arrivo del treno | Video

Milano - paura alla stazione della metro : bimbo di 2 anni si lancia sui binari. Ecco come lo salvano : paura alla stazione della metropolitana di Repubblica, a Milano, dove alle 15 un bambino senegalese di due anni si è lanciato sui binari ed è stato salvato dall’intervento di un passeggero che ha assistito alla scena dalla banchina. Fondamentale è stato anche l’intervento di un agente di stazione dell’Atm – l’azienda milanese dei trasporti -, che avendo visto il bambino cadere ha immediatamente bloccato l’arrivo del treno attivando un ...

Milano - bimbo di 4 anni si perde a una festa e prende la metro da solo : Un bambino di 4 anni del Ghana è stato ritrovato dai carabinieri alla stazione metropolitana di Cadorna, a Milano, dopo essersi allontanato dal parchetto in zona Romolo dove stava partecipando a una ...

Litiga con i genitori e scappa di casa : bimbo di 10 anni vaga da solo di notte per Milano : Un bimbo di dieci anni è stato trovato che vagava per le strade di Milano dopo aver Litigato con i genitori. La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, ha avuto un inaspettato lieto fine, visti i pericoli che avrebbe potuto...

Milano - un altro bimbo ricoverato per cannabis : E' ricoverato nel Reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo e "sta bene", secondo fonti della struttura, un bimbo di 7 anni al quale sono state riscontrate nel sangue tracce di tetraidrocannabinolo ...

Cannabis ad un bimbo di 20 mesi/ Milano - hashish nel sangue : il piccolo è in coma : Cannabis ad un bimbo di 20 mesi, Milano: ultime notizie, piccolo trovato con principio attivo dell'hashish (Thc) nel sangue. In coma, ma il minore per fortuna migliora(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 14:28:00 GMT)

Milano : bimbo ricoverato per intossicazione da cannabis - condizioni in miglioramento : Un bimbo di 20 mesi è ricoverato da sabato scorso all’ospedale Buzzi di Milano per un’intossicazione da tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis. L’ipotesi è che abbia ingerito un pezzo di hashish trovato nella sua abitazione di Sesto San Giovanni, nell’hinterland del capoluogo lombardo. Dal presidio pediatrico dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco fanno sapere che il bambino sta meglio anche se ...

