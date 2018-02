Milan-Puma | ecco quanto vale l' accordo

Milan - PUMA NUOVO SPONSOR TECNICO/ Ufficiale - accordo pluriennale. I dubbi di Jacopo Galvani : Adesso è Ufficiale : il MILAN si lega a PUMA per i prossimi anni. Il brand la cui azienda si trova in Baviera disegnerà le divise della società rossonera, che ha abbandonato Adidas(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:34:00 GMT)

Milan Puma - accordo di 5 anni con bonus e percentuali sulle vendite : La partnership tra Milan e Puma dovrebbe rappresentare il secondo accordo per grandezza in Serie A L'articolo Milan Puma , accordo di 5 anni con bonus e percentuali sulle vendite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Puma sarà lo sponsor tecnico del Milan a partire dalla prossima stagione sportiva : La dirigenza del Milan ha comunicato oggi che l’azienda di abbigliamento sportivo tedesca Puma diventerà lo sponsor tecnico ufficiale del club a partire dalla prossima stagione sportiva. Si tratta di un accordo pluriennale, in cui il Milan diventerà una delle The post Puma sarà lo sponsor tecnico del Milan a partire dalla prossima stagione sportiva appeared first on Il Post.